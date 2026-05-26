Trójmiasto Tragiczny wypadek w Żochowie. Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia Oprac. Natalia Grzybowska |

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło około godziny 10 w miejscowości Żochowo w woj. pomorskim. Jak wstępnie ustalili funkcjonariusze ruchu drogowego, kierująca czterokołowcem lekkim (tzw. microcarem) jechała od strony Potęgowa i zatrzymała się, aby skręcić w lewo. W tym momencie w tył jej pojazdu miał uderzyć samochód osobowy marki Opel, którym kierował 60-letni mężczyzna, jadący w tym samym kierunku.

W wyniku zderzenia 72-letnia kobieta zmarła na miejscu.

- Aktualnie policjanci zabezpieczają ślady, wykonują oględziny oraz dokumentację fotograficzną. Zebrany materiał pomoże odtworzyć przebieg tego zdarzenia i ustalić jego wszelkie okoliczności - przekazał mł. asp. Amadeusz Galus z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku.

Jak wyjaśnił, microcar, którym kierowała seniorka można prowadzić m.in. na prawo jazdy kategorii AM lub A1, w zależności od parametrów technicznych pojazdu.

Droga w rejonie zdarzenia jest zablokowana, a policjanci kierują kierowców na objazdy.

