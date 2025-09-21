Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje pasażer, kierowca w szpitalu

Śmiertelny wypadek drogowy w rejonie Zapędowa Źródło: Policji w Chojnicach

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę, 20 września tuż przed godziną 22 doszło do wypadku w pobliżu miejscowości Zapędowo w województwie pomorskim. Na miejsce skierowano służby ratunkowe oraz patrol policji.

"44-letni kierowca volkswagena na łuku drogi nie dostosował prędkości, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, życia 39-letniego pasażera nie udało się uratować." - informuje Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach.

Tragiczny wypadek na Pomorzu Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki.

Nie żyje pasażer Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach