Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje pasażer, kierowca w szpitalu

W sobotę, 20 września tuż przed godziną 22 doszło do wypadku w pobliżu miejscowości Zapędowo w województwie pomorskim. Na miejsce skierowano służby ratunkowe oraz patrol policji.
"44-letni kierowca volkswagena na łuku drogi nie dostosował prędkości, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, życia 39-letniego pasażera nie udało się uratować." - informuje Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach.
Kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki.
Autorka/Autor: SK/ads
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach