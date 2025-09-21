Logo strona główna
Trójmiasto

Tragiczny wypadek na Pomorzu. Nie żyje pasażer, kierowca w szpitalu

Tragiczny wypadek na Pomorzu
Śmiertelny wypadek drogowy w rejonie Zapędowa
Źródło: Policji w Chojnicach
44-letni kierowca volkswagena stracił panowanie nad autem i z impetem wjechał w drzewo pod Zapędowem na Pomorzu. Mimo reanimacji nie udało się uratować 39-letniego pasażera. Kierowca trafił do szpitala. 

W sobotę, 20 września tuż przed godziną 22 doszło do wypadku w pobliżu miejscowości Zapędowo w województwie pomorskim. Na miejsce skierowano służby ratunkowe oraz patrol policji.

"44-letni kierowca volkswagena na łuku drogi nie dostosował prędkości, stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w drzewo. Niestety, pomimo podjętej reanimacji, życia 39-letniego pasażera nie udało się uratować." - informuje Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach.

Tragiczny wypadek na Pomorzu
Tragiczny wypadek na Pomorzu
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

Kierowca został przetransportowany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Na miejscu zdarzenia pracowali policjanci z wydziału ruchu drogowego oraz grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki.

Nie żyje pasażer
Nie żyje pasażer
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach
TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/ads

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach

województwo pomorskieWypadekPolicja
