Trener ze Stężycy uniewinniony. Dlaczego? Nie wiemy. Uzasadnienie wyroku niejawne

Wyrok Sądu Rejonowego w Kartuzach uniewinniający Michała C., dyrektora Akademii Piłkarskiej działającej przy klubie sportowym Radunia Stężyca i przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Stężycy (Szkoła Mistrzostwa Sortowego) uprawomocnił się 9 lipca.

O sprawie pisaliśmy szeroko w 2023 roku. Powołując się na relacje pokrzywdzonych nastolatków oraz osób dorosłych, m.in. trenerów i rodziców, napisaliśmy sytuacje, w których dyrektor Akademii Piłkarskiej miał w sposób wulgarny i poniżający zwracać się do uczniów.

Po naszym artykule Prokuratura Rejonowa w Kartuzach wszczęła dochodzenie, które zakończyło się sporządzeniem aktu oskarżenia przeciwko Michałowi C. Do sądu skierowała go w grudniu 2023 roku.

"Oskarżonemu zarzucono popełnienie czerech przestępstw z art. 216 § 1 k.k., to jest znieważenia słowami powszechnie uznanymi za obelżywe czterech pokrzywdzonych" - poinformowała Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Choć przestępstwo znieważenia ścigane jest z oskarżenia prywatnego, prokuratura zdecydowała się objąć je ściganiem z urzędu.

Uniewinnienie

Sprawa w sądzie toczyła się "za zamkniętymi drzwiami" - wyłączono jawność rozprawy, nie było więc możliwości relacjonowania jej na bieżąco.

Wyrok uniewinniający Michała C. zapadł 15 kwietnia 2025 roku. Następnie, na wniosek Prokuratury Rejonowej w Kartuzach sporządzono jego pisemne uzasadnienie. Zwróciliśmy się do sądu o udostępnienie tego uzasadnienia oraz o zgodę na wgląd do akt sądowych. Sąd odmówił właśnie ze względu na wyłączenie jawności.

Argumentacja, jaką przyjął sąd uniewinniając Michała C. pozostaje zatem nieznana, podobnie jak przebieg samego procesu sądowego.

Żadna ze stron złożyła apelacji.

"Prokuratura Rejonowa w Kartuzach, po zapoznaniu się z aktami i uzasadnieniem wyroku, odstąpiła od wywiedzenia apelacji w niniejszej sprawie" - czytamy w korespondencji z prokuratury.