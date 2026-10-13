Trójmiasto Pijany mężczyzna na spacerze z małymi dziećmi. Zareagował świadek Natalia Grzybowska |

Aktorka i terapeuci: przestańmy uczyć dzieci picia Źródło zdj. gł.: KPP Wejherowo

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Policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie interweniowali w sprawie nietrzeźwego mężczyzny, który spacerował z czworgiem małych dzieci. Badanie wykazało ponad 1,5 promila alkoholu w jego organizmie. Pod jego opieką znajdowały się dzieci w wieku od kilku miesięcy do 5 lat.

Pod opieką mężczyzny znajdowało się czworo dzieci Źródło zdjęcia: KPP Wejherowo

Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że mężczyzna wyszedł z dziećmi na spacer około południa, kiedy miał być jeszcze trzeźwy. - Spacer się przedłużył, a po drodze spotkał znajomych. Policjanci podejrzewają, że właśnie wtedy spożył alkohol. Podczas interwencji wyczuli od niego jego zapach, a mężczyzna mówił bełkotliwie - przekazali policjanci.

Mężczyzna upił się podczas spaceru Źródło zdjęcia: KPP Wejherowo

Funkcjonariusze skontaktowali się z matką dzieci, która przerwała zakupy i przyjechała na miejsce. Przed przekazaniem jej dzieci, zbadał je zespół ratownictwa medycznego. Nie stwierdzono zagrożenia dla ich zdrowia ani życia, dlatego mogły bezpiecznie wrócić pod opiekę matki.

Sprawą zajmie się sąd rodzinny

Policjanci przekazali informacje o zdarzeniu do Sądu Rejonowego w Wejherowie, do wydziału właściwego w sprawach rodzinnych. Sąd oceni sytuację i zdecyduje o ewentualnych dalszych działaniach.

Niezależnie od tego funkcjonariusze prowadzą czynności w sprawie z art. 106 Kodeksu wykroczeń. Przepis dotyczy osoby zobowiązanej do opieki lub nadzoru nad dzieckiem do lat 7, która dopuszcza do jego przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia. Grozi za to grzywna do 5 tys. złotych albo nagana.

Źródło: Google Maps