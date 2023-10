Zamknięte pomieszczenia i ukryte wejścia nie pomogły. Zlikwidowano hodowlę nielegalnych konopi

Wejherowska policja we współpracy ze Strażą Graniczą w Gdyni zlikwidowała nielegalną uprawę krzewów marihuany. Hodowla odbywała się w pomieszczeniach, do których wejście było ukryte. Zatrzymano dwóch mężczyzn. Grozi im do ośmiu lat więzienia.

Współpraca wejherowskich kryminalnych z funkcjonariuszami Straży Granicznej w Gdyni doprowadziła do likwidacji nielegalnej uprawy krzewów marihuany oraz przejęcia suszu marihuany. Zabezpieczono 20 krzewów konopi indyjskich razem ze sprzętem, który służył do uprawy narkotyków oraz ponad 400 gramów suszu roślinnego.

Funkcjonariusze wkroczyli na teren prywatnych posesji w jednej z miejscowości powiatu wejherowskiego. Podczas przeszukiwania ukrytych pomieszczeń w magazynie funkcjonariusze znaleźli zakazane rośliny, które rosły w specjalnie przygotowanych do tego miejscach. Były one wyposażone w urządzenia do naświetlania, nawadniania, nawożenia i wentylacji. Dodatkowo znaleźli kolejne pomieszczenia przygotowane do uprawy konopi.