Kobieta zatrzymana z fałszywym prawem jazdy

We wtorek, przed godziną 7.00 rano, patrol ruchu drogowego w Rumi zatrzymał do rutynowej kontroli drogowej 53-letnią obywatelkę Ukrainy, kierującą samochodem osobowym marki Opel Astra.

- W trakcie przeprowadzonej kontroli okazało się, że kobieta posługuje się fałszywym prawem jazdy. W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa została zatrzymana i doprowadzona do policyjnego pomieszczenia dla osób zatrzymanych - poinformowała w środę Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.

Jak przekazała nam dziś aspirant sztabowy Anetta Potrykus, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, kobieta usłyszała już zarzut posłużenia się podrobionym dokumentem, za co zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Policja przypomina, że posługiwanie się fałszywymi dokumentami jest przestępstwem i spotyka się z konsekwencjami karnymi.