Czapla zaplątała się w żyłkę, nie była w stanie się uwolnić

Wszystko działo się w niedzielę w Wejherowie. Dyżurny straży miejskiej dostał zgłoszenie, że w stawie za jednostką wojskową jest czapla, która zaplątała się w żyłkę.

"Ptak w odległości około pięciu metrów od brzegu nie tylko zaplątał się w żyłkę, ale także w wystający z wody konar drzewa" - napisali strażnicy miejscy.

Pomogli strażacy

Funkcjonariusze nie byli odpowiednio przygotowani, żeby wejść do wody. Poprosili więc o pomoc straż pożarną.

Strażak w woderach wszedł do stawu i uwolnił ptaka z sideł. Czapla wróciła do swojego środowiska.

