Pomorskie Tragiczny wypadek na Pomorzu

Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: KW PSP w Gdańsku

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W sobotę około godziny 3.20 strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Trzciano, w powiecie kwidzyńskim.

W samochodzie podróżowało pięć osób. Zginęła 22-letnia kobieta. Dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat trafiło do szpitala.

Śmiertelny wypadek na Pomorzu Źródło zdjęcia: KW PSP w Gdańsku

"Niestety, w wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć. W pojeździe podróżowało pięć osób, z czego dwie zostały przewiezione do szpitala" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie.

Śmiertelny wypadek na Pomorzu Źródło zdjęcia: KW PSP w Gdańsku

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia.