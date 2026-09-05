Pomorskie
Tragiczny wypadek na Pomorzu
W sobotę około godziny 3.20 strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Trzciano, w powiecie kwidzyńskim.
W samochodzie podróżowało pięć osób. Zginęła 22-letnia kobieta. Dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat trafiło do szpitala.
"Niestety, w wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć. W pojeździe podróżowało pięć osób, z czego dwie zostały przewiezione do szpitala" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia.
Źródło: tvn24.pl