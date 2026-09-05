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Pomorskie

Tragiczny wypadek na Pomorzu

Śmiertelny wypadek na Pomorzu
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą"
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: KW PSP w Gdańsku
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Tragiczny wypadek samochodu osobowego w miejscowości Trzciano na Pomorzu. Nie żyje 22-letnia kobieta, dwóch młodych mężczyzn zostało rannych.

W sobotę około godziny 3.20 strażacy otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Trzciano, w powiecie kwidzyńskim.

W samochodzie podróżowało pięć osób. Zginęła 22-letnia kobieta. Dwóch mężczyzn w wieku 19 i 20 lat trafiło do szpitala.

Śmiertelny wypadek na Pomorzu
Śmiertelny wypadek na Pomorzu
Źródło zdjęcia: KW PSP w Gdańsku

"Niestety, w wyniku zdarzenia jedna osoba poniosła śmierć. W pojeździe podróżowało pięć osób, z czego dwie zostały przewiezione do szpitala" - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Kwidzynie.

Śmiertelny wypadek na Pomorzu
Śmiertelny wypadek na Pomorzu
Źródło zdjęcia: KW PSP w Gdańsku

Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności zdarzenia.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PomorzeWypadek
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