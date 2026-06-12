Samochód uderzył w drzewo w Starym Bukowcu. Kierowca zginął w płonącym aucie
Jedna osoba zginęła w tragicznym wypadku, do którego doszło w czwartek wieczorem w miejscowości Nowy Bukowiec w gminie Stara Kiszewa (woj. pomorskie).
Jak przekazał kpt. Mateusz Szmaglik. oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Kościerzynie, zgłoszenie o zdarzeniu na drodze wojewódzkiej nr 214 wpłynęło do dyżurnego Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościerzynie chwilę przed 23. Według osoby zgłaszającej kierowca samochodu osobowego zjechał z drogi i uderzył w drzewo, a pojazd zaczął się palić.
Na miejsce skierowano cztery zastępy straży pożarnej. Po przybyciu służb okazało się, że samochód osobowy po zderzeniu z drzewem został całkowicie objęty pożarem. Po ugaszeniu pojazdu ujawniono wewnątrz zwęglone zwłoki 19-letniego mężczyzny.
Działania ratownicze na miejscu trwały ponad 3,5 godziny. Oprócz strażaków z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kościerzynie w akcji uczestniczyły także zastępy Ochotniczej Straży Pożarnej ze Starej Kiszewy i Nowych Polaszek. Okoliczności i przyczyny zdarzenia wyjaśnia policja.