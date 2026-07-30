Trójmiasto Sprawa kawalerki Karola Nawrockiego. Sąd zwolnił notariusza z tajemnicy Oprac. Natalia Grzybowska |

Sprawa kawalerki Karola Nawrockiego. Sąd zajmie się zażaleniem dotyczącym notariusza Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Mikołaj Bujak/KPRP

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Dzisiaj Sąd Okręgowy w Gdańsku rozpoznawał zażalenie notariusza na postanowienie sądu rejonowego zwalniające go z zachowania tajemnicy notarialnej.

- Nie uwzględnił tego zażalenia i utrzymał w mocy postanowienie sądu rejonowego. To postanowienie jest już prawomocne, niezaskarżalne. Oznacza to, że w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym przez prokuraturę rejonową nie zachodzą obecnie przeszkody ku temu, aby przesłuchać tego świadka (notariusza - red.) - poinformował Łukasz Zioła, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Gdańsku.

Rzecznik Sądu Okręgowego o zażaleniu notariusza Źródło: TVN24

Prokuratura Rejonowa Śródmieście w Gdańsku wniosła do sądu wniosek o zwolnienie notariusza z tajemnicy zawodowej, wskazując, że potencjalne informacje, które może on posiadać notariusz mogą mieć istotne znaczenie dla prowadzonego śledztwa.

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Od kampanii wyborczej do prokuratorskiego śledztwa

Śledztwo prowadzone jest w kierunku oszustwa. To prokurator prowadzący postępowanie zdecyduje, czy i w jaki sposób ewentualne przesłuchanie notariusza wpłynie na dalsze czynności w sprawie, w tym te dotyczące prezydenta Karola Nawrockiego.

Sprawa kawalerki pana Jerzego Ż. stała się głośna w trakcie ostatniej kampanii prezydenckiej, gdy portal Onet ujawnił, że Karol Nawrocki, wówczas kandydat na prezydenta, posiadał nie jedno, a dwa mieszkania. Drugie z nich miał otrzymać od pana Jerzego w zamian za opiekę nad mężczyzną.

Później okazało się, że pan Jerzy Ż. trafił do Domu Pomocy Społecznej. Następnie prezydent zdecydował o przekazaniu kawalerki organizacji - Chrześcijańskiemu Stowarzyszeniu Dobroczynnemu w Gdyni.

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