Sąd Rejonowy w Sopocie skazał 36-letniego Ihora H. za włamanie oraz zniszczenie studni głębinowej na terenie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Sprawa dotyczy zdarzenia z 15 lipca tego roku. O wydanym wyroku poinformował we wtorek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Mariusz Duszyński.

Jak przekazał, mężczyzna odpowiadał przed sądem za uszkodzenie elementów wchodzących w skład sieci wodociągowej, w tym rozdzielnicy, przyłącza do sieci oraz studni głębinowych należących do przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego Aqua-Sopot. W wyniku jego działań straty oszacowano na ponad 80 tys. zł.

Za zakłócenie działania i uszkodzenie urządzeń sieci wodociągowej sąd wymierzył mu karę trzech lat pozbawienia wolności. Za zniszczenie mienia orzeczono karę roku i trzech miesięcy więzienia, natomiast za przywłaszczenie dowodu osobistego - sześć miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie.

- W miejsce jednostkowych kar pozbawienia wolności sąd orzekł karę łączną czterech lat pozbawienia wolności - poinformował prok. Duszyński.

Musi naprawić szkody

Sąd zobowiązał również Ihora H. do naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych. Na rzecz spółki Aqua-Sopot ma zapłacić blisko 76 tys. zł, a na rzecz Polskiego Związku Działkowców z siedzibą w Warszawie – ponad 6,5 tys. zł.

Ihor H. w trakcie doprowadzenia do prokuratury Źródło: KWP w Gdańsku

Jak przekazano, wobec skazanego od dnia zatrzymania stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wyrok nie jest prawomocny.