Podczas jazdy z roweru odpadło koło. 61-latek uderzył głową o jezdnię, nie miał kasku

Do zdarzenia doszło we wtorek, 19 sierpnia. Funkcjonariusze, poruszając się rowerami, patrolowali rejon ulicy Goyki w Sopocie, kiedy zauważyli na poboczu drogi zakrwawionego mężczyznę. Od razu podjechali na miejsce.
- 61-letni mieszkaniec miasta, jadąc swoim jednośladem, stracił panowanie nad rowerem w chwili, gdy odpadło z niego przednie koło - przekazał młodszy aspirant Radosław Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.
Dodał, że mężczyzna upadł i uderzył głową o jezdnię. Nie miał kasku.
Nagranie z akcji ratunkowej
- Funkcjonariusze natychmiast udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy - opatrzyli ranę głowy, ustabilizowali jego stan i czuwali przy nim do czasu przyjazdu ratowników medycznych - zrelacjonował Jaśkiewicz.
Akcję ratunkową nagrała kamera nasobna jednego z policjantów. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku udostępniła film.
Oficer prasowy w rozmowie z tvn24.pl dodał, że jednym z funkcjonariuszy, którzy pomogli rannemu był młodszy aspirant Radosław Kotwicki - ten sam, który w czerwcu tego roku pomógł rannemu motocykliście, a jeszcze wcześniej kobiecie, która straciła przytomność.
Autorka/Autor: MAK/ tam
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KMP Sopot