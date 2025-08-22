Podczas jazdy z roweru odpadło koło. 61-latek uderzył głową o jezdnię, nie miał kasku Źródło: KWP Gdańsk

Do zdarzenia doszło we wtorek, 19 sierpnia. Funkcjonariusze, poruszając się rowerami, patrolowali rejon ulicy Goyki w Sopocie, kiedy zauważyli na poboczu drogi zakrwawionego mężczyznę. Od razu podjechali na miejsce.

- 61-letni mieszkaniec miasta, jadąc swoim jednośladem, stracił panowanie nad rowerem w chwili, gdy odpadło z niego przednie koło - przekazał młodszy aspirant Radosław Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji w Sopocie.

Dodał, że mężczyzna upadł i uderzył głową o jezdnię. Nie miał kasku.

Nagranie z akcji ratunkowej

- Funkcjonariusze natychmiast udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy - opatrzyli ranę głowy, ustabilizowali jego stan i czuwali przy nim do czasu przyjazdu ratowników medycznych - zrelacjonował Jaśkiewicz.

Akcję ratunkową nagrała kamera nasobna jednego z policjantów. Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku udostępniła film.

Oficer prasowy w rozmowie z tvn24.pl dodał, że jednym z funkcjonariuszy, którzy pomogli rannemu był młodszy aspirant Radosław Kotwicki - ten sam, który w czerwcu tego roku pomógł rannemu motocykliście, a jeszcze wcześniej kobiecie, która straciła przytomność.

