Wepchnął studenta pod nadjeżdżający pociąg. Zapadł wyrok

Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosił wyrok w sprawie 21-letniego Maksymiliana S. z Gdyni, oskarżonego o zabójstwo 23-letniego Jakuba Siemiątkowskiego, studenta Uniwersytetu Gdańskiego. Sąd wymierzył mu łączną karę 20 lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności oraz zdecydował o zadośćuczynieniu dla dwojga bliskich studenta UG po 100 tys. zł. Karę ma odbywać w warunkach terapeutycznych z uwagi na uzależnienie od narkotyków.

Wyrok nie jest prawomocny.

Na sali rozpraw, jak zawsze, obecna była rodzina, przyjaciele i znajomi zmarłego.

Podczas procesu, który rozpoczął się w maju br. Maksymilian S. przeprosił za śmierć Jakuba i twierdził, że nie chciał doprowadzić do jego śmierci.

Poszkodowany miał go nagrywać

Przypomnijmy, że do zabójstwa Jakuba Siemiątkowskiego doszło 17 sierpnia 2024 r. o godzinie 5.30 na peronie dworca PKP w Sopocie. Zdaniem śledczych Maksymilian S. wepchnął go pod nadjeżdżający pociąg. Mężczyzna zginął na miejscu. W chwili zatrzymania Maksymilian S. był agresywny. Obezwładniła go załoga pociągu i strażacy, którzy pierwsi byli na miejscu tragedii. Następnie mężczyznę przejęli funkcjonariusze policji. Maksymilian S. był pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych. Badania retrospektywne wykazały, że miał od 2,09 do 2,316 promila alkoholu we krwi. Policja zabezpieczyła przy oskarżonym gdynianinie marihuanę w folii aluminiowej.

W trakcie śledztwa 21-latek przyznał, że przed zdarzeniem pił alkohol i brał narkotyki. Twierdził, że pokrzywdzony nagrywał go telefonem, gdy ten oddawał mocz na tory. Miał też zwrócić na to uwagę. Przyznał, że na peronie doszło do szarpaniny i później zepchnięcia 23-latka z peronu. Maksymilian S. wyjaśniał, że narkotyki zażywa od 3-4 lat i był z tego powodu pod nadzorem kuratora.

