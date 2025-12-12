Logo strona główna
Trójmiasto

Wepchnął studenta pod nadjeżdżający pociąg. Zapadł wyrok

Oskarżony Maksymilian S. na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Gdańsku
Babcia ofiary na sali rozpraw. Za zabójstwo 23-latka odpowiada Maksymilian S.
Źródło: TVN24
Po trwającym od maja procesie zapadł wyrok w sprawie śmierci Jakuba Siemiątkowskiego, 23-letniego studenta UG, który w sierpniu ubiegłego roku został wepchnięty pod pociąg na sopockim peronie. Decyzją sądu Maksymilian S. został skazany na 20 lat i trzy miesiące pozbawienia wolności.

Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosił wyrok w sprawie 21-letniego Maksymiliana S. z Gdyni, oskarżonego o zabójstwo 23-letniego Jakuba Siemiątkowskiego, studenta Uniwersytetu Gdańskiego. Sąd wymierzył mu łączną karę 20 lat i trzech miesięcy pozbawienia wolności oraz zdecydował o zadośćuczynieniu dla dwojga bliskich studenta UG po 100 tys. zł. Karę ma odbywać w warunkach terapeutycznych z uwagi na uzależnienie od narkotyków.

Wyrok nie jest prawomocny.

Na sali rozpraw, jak zawsze, obecna była rodzina, przyjaciele i znajomi zmarłego.

Wśród publiczności na sali rozpraw była rodzina i przyjaciele ofiary
Wśród publiczności na sali rozpraw była rodzina i przyjaciele ofiary
Źródło: PAP/Adam Warżawa

Podczas procesu, który rozpoczął się w maju br. Maksymilian S. przeprosił za śmierć Jakuba i twierdził, że nie chciał doprowadzić do jego śmierci.

Skazany przeprosił za śmierć Jakuba Siemiątkowskiego
Skazany przeprosił za śmierć Jakuba Siemiątkowskiego
Źródło: PAP/Adam Warżawa
Oskarżony Maksymilian S. na sali rozpraw Sądu Okręgowego w Gdańsku
Poszkodowany miał go nagrywać

Przypomnijmy, że do zabójstwa Jakuba Siemiątkowskiego doszło 17 sierpnia 2024 r. o godzinie 5.30 na peronie dworca PKP w Sopocie. Zdaniem śledczych Maksymilian S. wepchnął go pod nadjeżdżający pociąg. Mężczyzna zginął na miejscu. W chwili zatrzymania Maksymilian S. był agresywny. Obezwładniła go załoga pociągu i strażacy, którzy pierwsi byli na miejscu tragedii. Następnie mężczyznę przejęli funkcjonariusze policji. Maksymilian S. był pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych. Badania retrospektywne wykazały, że miał od 2,09 do 2,316 promila alkoholu we krwi. Policja zabezpieczyła przy oskarżonym gdynianinie marihuanę w folii aluminiowej.

W trakcie śledztwa 21-latek przyznał, że przed zdarzeniem pił alkohol i brał narkotyki. Twierdził, że pokrzywdzony nagrywał go telefonem, gdy ten oddawał mocz na tory. Miał też zwrócić na to uwagę. Przyznał, że na peronie doszło do szarpaniny i później zepchnięcia 23-latka z peronu. Maksymilian S. wyjaśniał, że narkotyki zażywa od 3-4 lat i był z tego powodu pod nadzorem kuratora.

Autorka/Autor: ng/tok

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Adam Warżawa

