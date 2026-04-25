Trójmiasto

Odwiedzał żonę w szpitalu, "przy okazji" okradł pacjentkę

Okradł pacjentkę podczas wizyty u żony
Do zdarzenia doszło w Słupsku (Pomorskie)
Źródło: Google Earth
Okradziona została pacjentka jednego z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku. Policjanci zatrzymali w tej sprawie męża innej pacjentki.

Pacjentce jednym z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku skradziono torebkę i rzeczy osobiste.

Do zdarzenia doszło podczas nieobecności kobiety w sali. W pomieszczeniu przebywali wówczas inna pacjentka oraz odwiedzający ją mąż.

Po zgłoszeniu kradzieży na miejsce zostali skierowani policjanci. Rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia i zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Na zarejestrowanym materiale widać moment kradzieży.

"To 44-letni mężczyzna podczas wizyty u swojej chorej żony, wychodząc z sali, podszedł do łóżka innej pacjentki i zabrał jej torebkę wraz z dokumentami i innymi rzeczami osobistymi" - podała policja.

Źródło: KMP Słupsk

Straty wyniosły blisko dwa tysiące złotych

Następnego dnia rano policjanci zatrzymali podejrzanego mieszkańca Słupska. 44-latek usłyszał zarzut kradzieży, powodując straty w wysokości blisko dwóch tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.

Źródło zdjęcia głównego: KMP Słupsk

Natalia Grzybowska
Dziennikarka tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica