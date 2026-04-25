Trójmiasto Odwiedzał żonę w szpitalu, "przy okazji" okradł pacjentkę Oprac. Natalia Grzybowska |

Do zdarzenia doszło w Słupsku (Pomorskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pacjentce jednym z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku skradziono torebkę i rzeczy osobiste.

Do zdarzenia doszło podczas nieobecności kobiety w sali. W pomieszczeniu przebywali wówczas inna pacjentka oraz odwiedzający ją mąż.

Po zgłoszeniu kradzieży na miejsce zostali skierowani policjanci. Rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia i zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Na zarejestrowanym materiale widać moment kradzieży.

"To 44-letni mężczyzna podczas wizyty u swojej chorej żony, wychodząc z sali, podszedł do łóżka innej pacjentki i zabrał jej torebkę wraz z dokumentami i innymi rzeczami osobistymi" - podała policja.

Okradł pacjentkę podczas wizyty u żony Źródło: KMP Słupsk

Straty wyniosły blisko dwa tysiące złotych

Następnego dnia rano policjanci zatrzymali podejrzanego mieszkańca Słupska. 44-latek usłyszał zarzut kradzieży, powodując straty w wysokości blisko dwóch tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.