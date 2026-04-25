Odwiedzał żonę w szpitalu, "przy okazji" okradł pacjentkę
Pacjentce jednym z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku skradziono torebkę i rzeczy osobiste.
Do zdarzenia doszło podczas nieobecności kobiety w sali. W pomieszczeniu przebywali wówczas inna pacjentka oraz odwiedzający ją mąż.
Po zgłoszeniu kradzieży na miejsce zostali skierowani policjanci. Rozpoczęli ustalanie okoliczności zdarzenia i zabezpieczyli nagrania z monitoringu. Na zarejestrowanym materiale widać moment kradzieży.
"To 44-letni mężczyzna podczas wizyty u swojej chorej żony, wychodząc z sali, podszedł do łóżka innej pacjentki i zabrał jej torebkę wraz z dokumentami i innymi rzeczami osobistymi" - podała policja.
Straty wyniosły blisko dwa tysiące złotych
Następnego dnia rano policjanci zatrzymali podejrzanego mieszkańca Słupska. 44-latek usłyszał zarzut kradzieży, powodując straty w wysokości blisko dwóch tysięcy złotych. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do pięciu lat pozbawienia wolności.
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KMP Słupsk