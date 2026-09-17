Zderzyły się dwie ciężarówki i przygniotły auto. Dwie osoby nie żyją
Do zdarzenia doszło w czwartek, 17 września, o godzinie 13. Strażacy z KP PSP Człuchów otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Rudniki (powiat człuchowski). Na miejscu okazało się, że na skrzyżowaniu dróg powiatowych doszło do zderzenia dwóch ciężarówek, które poruszały się w kierunku Koczały i Przechlewa.
- W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby, jedna podróżująca samochodem ciężarowym oraz jedna z samochodu osobowego - informuje asp. Agnieszka Prorok z KPP w Człuchowie.
Dwie ofiary śmiertelne wypadku w Rudnikach
Do akcji zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa technicznego z Tczewa. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanych do szpitala.
Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Droga powiatowa nr 2505 jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.
Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu tragedii. Prosi także o wybieranie tras alternatywnych.