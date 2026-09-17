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Trójmiasto

Zderzyły się dwie ciężarówki i przygniotły auto. Dwie osoby nie żyją

Dwie ofiary śmiertelne na Kaszubach
Wypadki na polskich drogach. "Nie myślimy i mamy w nosie innych, jesteśmy egoistami za kierownicą" (wideo ilustracyjne)
Źródło wideo: Wojciech Sidorowicz/Fakty po Południu TVN24
Źródło zdj. gł.: Foto: KPPSP Człuchów
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Na trasie Przechlewo-Koczała koło miejscowości Rudniki doszło do zderzenia dwóch ciężarówek i samochodu osobowego. W wyniku wypadku zginęły dwie osoby, a dwie kolejne są ranne. Interweniował śmigłowiec LPR.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 17 września, o godzinie 13. Strażacy z KP PSP Człuchów otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości Rudniki (powiat człuchowski). Na miejscu okazało się, że na skrzyżowaniu dróg powiatowych doszło do zderzenia dwóch ciężarówek, które poruszały się w kierunku Koczały i Przechlewa. 

- W wyniku wypadku śmierć poniosły dwie osoby, jedna podróżująca samochodem ciężarowym oraz jedna z samochodu osobowego - informuje asp. Agnieszka Prorok z KPP w Człuchowie.

Dwie ofiary śmiertelne na Kaszubach
Dwie ofiary śmiertelne na Kaszubach
Źródło zdjęcia: KPPSP Człuchów

Dwie ofiary śmiertelne wypadku w Rudnikach

Do akcji zadysponowano sześć zastępów straży pożarnej, w tym specjalistyczną grupę ratownictwa technicznego z Tczewa. Na miejscu lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który przetransportował poszkodowanych do szpitala.

Dwie ofiary śmiertelne na Kaszubach
Dwie ofiary śmiertelne na Kaszubach
Źródło zdjęcia: Foto: KPPSP Człuchów

Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Droga powiatowa nr 2505 jest całkowicie zablokowana, a utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do poleceń służb pracujących na miejscu tragedii. Prosi także o wybieranie tras alternatywnych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
WypadekTczewTrójmiastoPomorzeStraż pożarna
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