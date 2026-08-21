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Trójmiasto

Nowe rekiny są już w aquaparku, drapieżniki przechodzą aklimatyzację. Poprzednie nie przeżyły awarii

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Tunel w basenie z rekinami - jedna z atrakcji aquaparku w Redzie
Rekin w wodach Oceanu Południowego
Źródło wideo: Minderoo-UWA Deep-Sea Research Centre/Inkfish/Kelpie Geoscience
Źródło zdj. gł.: Aquapark Reda
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Nowe rekiny są już w Aquaparku Reda. Jak ustalił "Dziennik Bałtycki", zwierzęta przechodzą teraz proces aklimatyzacji. Ich powrót oznacza, że w wodnym parku rozrywki znów będzie można zanurzyć się w tunelu biegnącym przez basen z rekinami. Żyjące wcześniej w tym basenie drapieżniki nie przeżyły awarii.

Do Aquaparku Reda trafił rekin rafowy białopłetwy, rekin rafowy czarnopłetwy, dwa rekiny lamparcie oraz trzy płaszczki kalifornijskie. Drapieżniki wracają do aquaparku w Redzie po głośnej awarii z końca lipca. Informacja może zaskakiwać, ponieważ od dnia awarii spółka prowadząca obiekt unikała jednoznacznych deklaracji dotyczących przyszłości akwarium. W komunikatach informowała o modernizacji systemów technicznych, audycie procedur bezpieczeństwa i odbudowie parametrów wody, ale nie zapowiadała ponownego sprowadzenia rekinów.

Jeszcze niedawno przedstawiciele aquaparku podkreślali, że pojawienie się nowych zwierząt byłoby możliwe jedynie w wyjątkowych okolicznościach. Jak się okazało, właśnie taka sytuacja miała miejsce.

Rekiny były jedną z atrakcji aquaparku w Redzie
Rekiny były jedną z atrakcji aquaparku w Redzie
Źródło zdjęcia: Julia Arendt

Według ustaleń "Dziennika Bałtyckiego" rekiny trafiły do Redy z Emiratów Arabskich. Zostały użyczone, co oznacza, że wodny park nie jest ich właścicielem a jedynie opiekunem. Szczegóły nie zostały ujawnione.

Wysłaliśmy do Aquaparku Reda pytania dotyczące powrotu rekinów. Chcemy ustalić między innymi, ile dokładnie zwierząt trafiło do obiektu i skąd? Zapytaliśmy też o to, kiedy goście będą mogli ponownie zobaczyć je w akwarium oraz czy po lipcowej awarii zakończyły się już wszystkie prace modernizacyjne. Czekamy na odpowiedzi.

Powrót drapieżników ma szczególne znaczenie dla odwiedzających. Rekiny od ponad dekady stanowiły symbol redzkiego aquaparku. Przez ogromny zbiornik przebiega przezroczysta wodna zjeżdżalnia, przez którą goście mogą obserwować zwierzęta podczas zjazdu.

Tragiczna w skutkach awaria

Rekiny z aquaparku w Redzie zniknęły 26 lipca. Podczas prac przy instalacji uzdatniania wody wystąpiła niebezpieczna reakcja chemiczna, która doprowadziła do uwolnienia chloru. Z obiektu ewakuowano wtedy ponad 400 osób, a jeden z techników trafił do szpitala. Tego samego dnia awaria dotknęła także akwarium. Część zwierząt - w tym rekiny - nie przeżyła. Zarząd aquaparku informował później, że pracownicy podjęli natychmiastowe działania i zaangażowali specjalistów, jednak nie udało się uratować wszystkich mieszkańców zbiornika.

Na razie aquapark nie podał terminu udostępnienia ekspozycji z nowymi rekinami zwiedzającym.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Redarekiny
Rafał Molenda
Rafał Molenda
Dziennikarz tvn24.pl
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