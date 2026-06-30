Mężczyzna zginął pod kołami pociągu. Wstrzymano ruch
Do tragicznego wypadku doszło we wtorek o 16.15 na ulicy Polnej w miejscowości Reda na Pomorzu. Straż otrzymała zgłoszenie o potrąceniu mężczyzny przez pociąg REGIO relacji Reda-Mrzezino.
Jak przekazał rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
Pasażerowie składu opuścili pociąg o własnych siłach. Na miejscu zdarzenia pracują trzy zastępy straży pożarnej. Okoliczności tragedii wyjaśniają służby.
Wstrzymano ruch
"Wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej 213 (odcinek Reda - Mrzezino)" - informują Polskie Linie Kolejowe S.A.
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Źródło: tvn24.pl