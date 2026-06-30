Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Mężczyzna zginął pod kołami pociągu. Wstrzymano ruch

|
Tragiczny wypadek na trasie Reda-Mrzezino
Do zdarzenia doszło w Redzie
Źródło wideo: Google Earth
Źródło zdj. gł.: KW PSP w Gdańsku
Mężczyzna zginął po potrąceniu przez pociąg między Redą a Mrzezinem (woj. pomorskie). Pasażerowie opuścili skład, wstrzymano ruch na torach.

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek o 16.15 na ulicy Polnej w miejscowości Reda na Pomorzu. Straż otrzymała zgłoszenie o potrąceniu mężczyzny przez pociąg REGIO relacji Reda-Mrzezino.

Jak przekazał rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Tragiczny wypadek na trasie Reda-Mrzezino
Tragiczny wypadek na trasie Reda-Mrzezino
Źródło zdjęcia: KW PSP w Gdańsku

Pasażerowie składu opuścili pociąg o własnych siłach. Na miejscu zdarzenia pracują trzy zastępy straży pożarnej. Okoliczności tragedii wyjaśniają służby.

Wstrzymano ruch

"Wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej 213 (odcinek Reda - Mrzezino)" - informują Polskie Linie Kolejowe S.A.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
Rozmowy o końcu świata
40 min
tymieniecka_wojtyla_scl
Alarmowała o pedofilii. Co zrobił papież?
Tajemnica korespondencji
28 min
pc
Nie licz, że to samo przejdzie. Pierwsze minuty są najważniejsze
Wywiad medyczny
Źródło: tvn24.pl
Tagi:
województwo pomorskiepociągi
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
Akcja na Bałtyku
Akcja ratunkowa na Bałtyku. Ewakuowali pasażera ze statku
Szczecin
Fabryka Ford Motor Company
Sztuczna inteligencja się nie sprawdziła. Gigant ponownie zatrudnia inżynierów
BIZNES
imageTitle
Jednostronny bilans. Była liderka rankingu kolejną rywalką Świątek
EUROSPORT
Katastrofa małego samolotu na lotnisku Bemowo
Katastrofa awionetki na Bemowie. Jest śledztwo prokuratury
WARSZAWA
Ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami
Parada chłodnych frontów przejdzie przez Polskę. Prognoza pogody początek lipca
METEO
Warszawski Szpital Południowy
Śledztwo w sprawie podsłuchu w prosektorium umorzone
WARSZAWA
Lily Allen
Fani oburzeni długością koncertu znanej piosenkarki. Artystka odpowiada
Kultura i styl
imageTitle
Emocje wzięły górę. Łzy Świątek po meczu
EUROSPORT
Ukraina
Smog snuje się na Kijowem. Przez pożar w okolicy Czarnobyla
METEO
shutterstock_2792225079
Samolot z Warszawy przekierowany. "Załoga zgłosiła stan zagrożenia", po czym go "wycofała"
Polska
Ukraińcy "uciekają do Polski"? Dokąd ten korek
FAŁSZ"Tysiące Ukraińców" ucieka do Polski? Cel był inny
Michał Istel
AdobeStock_1314358087
Stres i późna kolacja? Ryzykowne połączenie
Anna Bielecka
Kaczyński w prokuraturze
Przesłuchanie Kaczyńskiego było "ostatnim akordem tego śledztwa"
Polska
Dramatyczne wydarzenia w Sanoku
Zabił matkę mieczem, zginął od policyjnych kul. Nowe informacje z prokuratury
Rzeszów
Burza, piorun, dzień
Gdzie jest burza? Błyska się nad Tatrami
METEO
69-latek aresztowany w sprawie przesyłki, która trafiła do komendy w Iławie
Policjant ranny po otwarciu paczki. Zatrzymano 69-latka
Olsztyn
Pożar tira na S7
Pożar naczepy tira na S7
WARSZAWA
Władimir Putin
Coraz gorzej w Rosji? Wyniki badania budzą niepokój
BIZNES
imageTitle
Świątek przetrwała kryzysy. Ma awans
EUROSPORT
Nowoczesny kompleks mieszkaniowy w Gdańsku. Elewacja domu mieszkalnego z balkonami. Budynek apartamentowy. Hipoteka w nieruchomości
Bez klimatyzacji i południowa strona. Łatwiej to zmienić
BIZNES
Magdalena Sobkowiak-Czarnecka
Sobkowiak-Czarnecka o zdjęciu: błąd
Polska
Kolejka karetek przed SOR szpitala w Otwocku
Wysoka temperatura i "rekordowe obciążenie" pogotowia ratunkowego
WARSZAWA
Wojciech Piątkowski i Michał Niepielski
"Kiedy pan Czarnek fundował nagrody dla gmin wolnych od LGBT, myśleliśmy o emigracji"
Bartłomiej Plewnia
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Brytyjczycy "zmuszani do pozbycia się klimatyzatorów". Serio?
Zuzanna Karczewska
Śnięte ryby w zbiorniku w Pilchowicach
Setki śniętych ryb pod zaporą. "Obraz szkód jest przerażający"
Wrocław
Jarosław Kaczyński
120 miliardów przepadło? Wiceminister: skala nadużyć za rządów PiS przerosła oczekiwania
BIZNES
Strażacy ugasili płonące auto
Auto spłonęło, kierowca pijany
WARSZAWA
Burza, niebezpieczne warunki
Alert RCB przed burzami
METEO
dolar dolary pieniadze usd shutterstock_1704791407
Nowi milionerzy jak grzyby po deszczu. "Więcej niż kiedykolwiek, wszędzie"
BIZNES
Mazowiecki Szpital Bródnowski
Dawid Kacprzyk koryguje faktury i zwraca pieniądze Szpitalowi Bródnowskiemu
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica