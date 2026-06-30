Trójmiasto Mężczyzna zginął pod kołami pociągu. Wstrzymano ruch Oprac. Svitlana Kucherenko |

Do zdarzenia doszło w Redzie Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: KW PSP w Gdańsku

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Do tragicznego wypadku doszło we wtorek o 16.15 na ulicy Polnej w miejscowości Reda na Pomorzu. Straż otrzymała zgłoszenie o potrąceniu mężczyzny przez pociąg REGIO relacji Reda-Mrzezino.

Jak przekazał rzecznik Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku, mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.

Tragiczny wypadek na trasie Reda-Mrzezino Źródło zdjęcia: KW PSP w Gdańsku

Pasażerowie składu opuścili pociąg o własnych siłach. Na miejscu zdarzenia pracują trzy zastępy straży pożarnej. Okoliczności tragedii wyjaśniają służby.

Wstrzymano ruch

"Wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej 213 (odcinek Reda - Mrzezino)" - informują Polskie Linie Kolejowe S.A.

📢 Uwaga podróżni❗Wstrzymano ruch pociągów na linii kolejowej 213 (odcinek Reda - Mrzezino).



Około godz. 16:15 pociąg @POLREGIO_PL relacji Hel - Chojnice potrącił osobę postronną. Na miejscu pracują służby. Przewoźnikom zalecono wprowadzenie komunikacji zastępczej.



Zmiany w… — PLK SA (@PKP_PLK_SA) June 30, 2026 Rozwiń

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