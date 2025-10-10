Dzieci jechały do szkół. Autobus zderzył się z ciężarówką

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 7 na drodze powiatowej między miejscowościami Darzlubie i Leśniewo. - Autobusem linii 658 relacji Wejherowo–Puck podróżowało około 50 osób, w większości młodzież udająca się do szkół ponadpodstawowych w powiecie puckim - przekazał młodszy kapitan Maciej Kuptz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.
Sześć osób trafiło do szpitali w Pucku i Wejherowie - pięć osób w wieku szkolnym i jedna osoba dorosła.
Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe — 2 zastępy i 2 pojazdy operacyjne z JRG Puck, po jednym zastępie z OSP Darzlubie i OSP Leśniewo, trzy patrole policji oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego.
Droga początkowo była zablokowana. Obecnie odbywa się ruch wahadłowy.
Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus próbował wyminąć samochód ciężarowy stojący na światłach awaryjnych. W trakcie manewru ciężarówka ruszyła i uderzyła w autobus.
Autorka/Autor: Michał Malinowski/PKoz
Źródło: tvn24.pl, PAP
Źródło zdjęcia głównego: KP PSP w Pucku