Dzieci jechały do szkół. Autobus zderzył się z ciężarówką

Zderzenie autobusu z ciężarówką na Pomorzu Źródło: KP PSP w Pucku

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w piątek po godzinie 7 na drodze powiatowej między miejscowościami Darzlubie i Leśniewo. - Autobusem linii 658 relacji Wejherowo–Puck podróżowało około 50 osób, w większości młodzież udająca się do szkół ponadpodstawowych w powiecie puckim - przekazał młodszy kapitan Maciej Kuptz, oficer prasowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pucku.

Zderzenie autobusu z ciężarówką na Pomorzu Źródło: KP PSP w Pucku

Sześć osób trafiło do szpitali w Pucku i Wejherowie - pięć osób w wieku szkolnym i jedna osoba dorosła.

Na miejscu pojawiły się służby ratunkowe — 2 zastępy i 2 pojazdy operacyjne z JRG Puck, po jednym zastępie z OSP Darzlubie i OSP Leśniewo, trzy patrole policji oraz dwa zespoły ratownictwa medycznego.

Zderzenie autobusu z ciężarówką na Pomorzu Źródło: KP PSP w Pucku

Droga początkowo była zablokowana. Obecnie odbywa się ruch wahadłowy.

Policja wyjaśnia okoliczności zdarzenia. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus próbował wyminąć samochód ciężarowy stojący na światłach awaryjnych. W trakcie manewru ciężarówka ruszyła i uderzyła w autobus.

OGLĄDAJ: TVN24 HD