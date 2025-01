1200 opowieści, 600 miejsc wiązanych z potworami. Wszystkie są na unikatowej mapie

Etnograf o prowadzonych pracach

Praca kartografa

Dr Juśkiewicz doszedł do wniosku, że estetyka map renesansowych najlepiej odda klimat epoki i najlepiej nawiąże do przedstawianych postaci demonicznych. W okresie włoskiego renesansu mapy traktowano jako dzieła sztuki, a wiele z nich zaliczano do wyrafinowanych form artystycznych. Inspirując się tą tradycją, postanowił połączyć precyzję naukową z artystycznym wyrazem, tworząc mapę, która nie tylko informuje, ale także zachwyca wizualnie.

Historyczne podejście do tematu

Pisarz fantasy zbiera elementy graficzne ze starych map

Zadanie dla grafika

Na mapie dotyczącej legend ciągle jednak brakowało… legendy. Trzeba było opracować autorskie wersje ilustracji przedstawiających istoty fantastyczne. Artysta - specjalizujący się w technikach wypukłodruku, dr Jakub Jaszewski z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika - skorzystał z narzędzi AI, by zaprojektować stylistykę i wygląd poszczególnych demonów. Szkice AI stały się potem punktem wyjścia do dalszej pracy. W ten sposób przygotowano matryce do 12 linorytów. Odbitki wykonano metodą tradycyjną, a ich cyfrowe kopie wstawiono na mapę.

- Mapy powinny skupiać się na odbiorcy. To odbiorca ma się czuć komfortowo z tematem, który poznaje. Musi z wypiekami na twarzy przeglądać mapę. A my tworzymy w pracach nad mapami nowy trend. Poszliśmy krok do przodu i pokazujemy, jak można robić nowoczesne mapy. To teraz my jesteśmy na przedzie, inni będą nas ścigać, krytykować, powielać. Ale to my pokazujemy nową formę prezentowania treści naukowych - dodaje dr Brykała.