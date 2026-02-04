Policjanci z Malborka interweniowali w sprawie 85-letniej kobiety, która przebywała w skrajnie trudnych warunkach. W jej mieszkaniu panowała temperatura sięgająca minus 17 stopni. Seniorka nie miała również dostępu do jedzenia ani bieżącej wody.
Funkcjonariusze kupili kobiecie żywność, wezwali zespół ratownictwa medycznego oraz skontaktowali się z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Ostatecznie seniorka została umieszczona w ośrodku pomocowym.
W mieszkaniu były także koty należące do kobiety. Zwierzęta zostały przekazane fundacji zajmującej się opieką nad zwierzętami. Lokal został przekazany rodzinie seniorki.
Opracowała Natalia Grzybowska
Źródło: TVN24
Źródło zdjęcia głównego: KPP Malbork