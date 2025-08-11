"X-Men" z Lęborka. Pił piwo, zaczepiał przechodniów i kopnął policjanta

Logo strona główna
Trójmiasto

Policjanci z Lęborka zatrzymali mężczyznę, który w parku przy placu zabaw pił alkohol, używał wulgaryzmów i był agresywny wobec przechodniów. Podczas interwencji odmówił podania danych, mówiąc, że jest "X-Menem", do tego znieważył funkcjonariuszy i jednego z nich kopnął w brzuch.

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu w Lęborku. 61-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego pił piwo w parku przy placu zabaw i w wulgarny sposób zaczepiał przechodniów.

- Interweniującym policjantom odmówił podania swoich danych osobowych, przedstawiając się jako postać z komiksów serii X-Men. Mężczyzna był wulgarny, agresywny i w obelżywy sposób znieważył funkcjonariuszy. Potem próbował uciec, a gdy policjanci zagrodzili mu drogę, kopnięciami i uderzeniami rękoma stawiał im opór. Jednego z policjantów kopnął w brzuch, a potem groził mu pobiciem - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Lęborku.

Usłyszał zarzuty

Mundurowym udało się skutecznie obezwładnić mężczyznę i go zatrzymać. Następnego dnia po wytrzeźwieniu 61-latek usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych i naruszenia ich nietykalności cielesnej, a następnie został doprowadzony do prokuratury.

