"X-Men" z Lęborka. Pił piwo, zaczepiał przechodniów i kopnął policjanta

Pił w parku piwo i zaczepiał przechodniów. Policjantom podał się za postać z komiksu Źródło: KPP Lębork

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w czwartek po południu w Lęborku. 61-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego pił piwo w parku przy placu zabaw i w wulgarny sposób zaczepiał przechodniów.

- Interweniującym policjantom odmówił podania swoich danych osobowych, przedstawiając się jako postać z komiksów serii X-Men. Mężczyzna był wulgarny, agresywny i w obelżywy sposób znieważył funkcjonariuszy. Potem próbował uciec, a gdy policjanci zagrodzili mu drogę, kopnięciami i uderzeniami rękoma stawiał im opór. Jednego z policjantów kopnął w brzuch, a potem groził mu pobiciem - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Lęborku.

Usłyszał zarzuty

Mundurowym udało się skutecznie obezwładnić mężczyznę i go zatrzymać. Następnego dnia po wytrzeźwieniu 61-latek usłyszał zarzuty znieważenia funkcjonariuszy publicznych i naruszenia ich nietykalności cielesnej, a następnie został doprowadzony do prokuratury.

Prokurator zastosował wobec niego środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, zakazu zbliżania się i kontaktowania z pokrzywdzonymi i zakazu opuszczania kraju. Mężczyźnie grozi kara 3 lat pozbawienia wolności.

Pił w parku piwo i zaczepiał przechodniów. Policjantom podał się za postać z komiksu Źródło: KPP Lębork

61-latek odpowie też przed sądem za spożywanie alkoholu w miejscu zabronionym, odmowę podania danych osobowych, używanie słów nieprzyzwoitych i niewykonywanie poleceń funkcjonariuszy.