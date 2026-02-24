Zdał egzamin i tego samego dnia stracił prawo jazdy

W piątek po południu na skrzyżowaniu ulic Targowej i Różyckiego w Lęborku (woj. pomorskie) zderzyły się trzy samochody osobowe.
Jak ustalili policjanci ruchu drogowego, sprawcą był 18-letni kierowca, który jadąc ulicą Różyckiego, nie zastosował się do znaku "STOP" przy skrzyżowaniu z ulicą Targową. W efekcie uderzył w prawidłowo jadącego volkswagena, a następnie w skodę.
Siła zderzenia była na tyle duża, że oba uderzone pojazdy zostały zepchnięte na chodnik, którym poruszali się piesi. Na szczęście w zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
18-letni kierowca Peugeota zdał egzamin na prawo jazdy zaledwie kilka godzin wcześniej.
Za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym policjanci zatrzymali mu uprawnienia do kierowania pojazdami. Zapowiedzieli też skierowanie do sądu wniosku o ukaranie młodego kierowcy.
Opracowała Natalia Grzybowska
Źródło: KPP Lębork/tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP Lębork