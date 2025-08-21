Logo strona główna
Trójmiasto

Weszli do morza, zaczęli tonąć. Zarzut dla opiekuna kolonii

Tym razem udało się uratować wszystkie tonące osoby
Weszli do morza z opiekunem, zaczęli tonąć. Wychowawca usłyszał zarzuty
Źródło: TVN24
Prokuratura przedstawiła zarzut opiekunowi grupy kolonijnej, który w poniedziałek wraz z piątką dzieci tonął w Morzu Bałtyckim. Od tragedii dzieliły ich sekundy. To, że potrzebują pomocy, zauważyli ratownicy Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, którzy akurat pojawili się na niestrzeżonej plaży.

44-letni wychowawca, pod którego opieką przebywała grupa kolonistów w Łebie, odpowie za narażenie dzieci na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, za co może grozić do pięciu lat więzienia. Mężczyzna został odsunięty od opieki nad dziećmi.

- Podejrzany złożył obszerne wyjaśnienia, które będą weryfikowane na dalszym etapie postępowania - przekazała Joanna Gorczycka z Prokuratury Rejonowej w Lęborku, która nadzoruje śledztwo wszczęte przez komisariat w Łebie. Jak wskazała, "opiekun kolonii dopuścił do sytuacji, w której dzieci weszły do wody".

Weszli do morza z opiekunem, zaczęli tonąć. "Te dzieciaki uratował cud"
Weszli do morza z opiekunem, zaczęli tonąć. "Te dzieciaki uratował cud"

W poniedziałek, pomimo bezwzględnego zakazu kąpieli i czerwonych flag, pięcioro dzieci i ich opiekun znaleźli się w wodzie, 100 metrów od brzegu. Nagle stracili grunt pod nogami i zaczęli się topić. Przebywali na niestrzeżonym kąpielisku w Łebie, a ich życie uratował patrol ratowników wodnych, który akurat tamtędy przejeżdżał.  

Tego dnia wiał bardzo silny wiatr i były silne prądy wsteczne. Gdyby nie pomoc ratowników, mogłoby dojść do tragedii. Jedną z dziewczynek przetransportowano do szpitala na badania.  

- Od największej tragedii w historii wypoczynku dzieci nad morzem te dzieciaki uratował cud: obecność patrolu ratowników wodnych na plaży niestrzeżonej - podkreślil Kacper Treder, ratownik WOPR.

pc

"Jesteśmy w czołówce. Tej tragicznej". Co zrobić, by nie utonąć?

Dzieci kontynuują wypoczynek

Prokuratura i kuratorium prowadzą dokładne kontrole i sprawdzają wszystko, co działo się wokół tej kolonii.

- Był to wyjazd zorganizowany, dofinansowany ze środków publicznych. Na ten moment wiemy, że zaraz po tym zajściu była przeprowadzona kontrola w kuratorium oświaty z delegatury w Słupsku. Stwierdzono nieprawidłowości. Były braki w kartach, wątpliwości co do dwóch opiekunów, którzy zostali podmienieni chwilę przed wyjazdem w związku z tym, że wychowawcy zachorowali. Te informacje są weryfikowane. Do dzisiaj (czwartek, 21 sierpnia - red.) mają być przesłane wyjaśnienia do kuratorium oświaty przez organizatorów kolonii i jutro kuratorium ponownie uda się w miejsce wypoczynku tych dzieci. Policja ani kuratorium nie rekomendowały przerwania wypoczynku, w związku z czym dzieci cały czas z niego korzystają - wyjaśnił Krystian Kłos, rzecznik prasowy Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku.

Sprawdzane są przede wszystkim rozbieżności dotyczące tego, jak grupa, wraz z opiekunem, znalazła się w wodzie, bo - jak poinformował przedstawiciel Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego - jedna z wersji mówi o tym, że dzieci w pewnym momencie samowolnie wbiegły do wody, a opiekun rzucił się za nimi. Druga, że wszyscy wspólnie weszli do wody.

Woda nie wybacza błędów. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego wypoczynku

Woda nie wybacza błędów. Pamiętaj o zasadach bezpiecznego wypoczynku

WARSZAWA
Dlaczego Polacy toną? Dominuje jedna przyczyna

Dlaczego Polacy toną? Dominuje jedna przyczyna

Polska
Tym razem udało się uratować wszystkie tonące osoby
Tym razem udało się uratować wszystkie tonące osoby
Źródło: Gniewiński WOPR
Źródło: Google Maps
Pierwsze weto Nawrockiego. Najnowsze komentarze w TVN24
Pierwsze weto Nawrockiego. Najnowsze komentarze w TVN24

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Gniewiński WOPR

WodaMorze BałtyckieUtonięciaWOPRwojewództwo pomorskieProkuratura
