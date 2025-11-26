Logo strona główna
Trójmiasto

Wyłudził intymne zdjęcia i zażądał pieniędzy

Oszust z portalu randkowego w rękach policji
Kwidzyn (woj. pomorskie)
Źródło: Google Maps
50-letnia mieszkanka powiatu kwidzyńskiego, po krótkiej wymianie wiadomości z poznanym na portalu randkowym 41-latkiem, przekazała mu swoje intymne fotografie. Wtedy on zażądał pieniędzy.

Do funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Kwidzynie zgłosiła się 50-letnia mieszkanka powiatu, informując, że nawiązała znajomość z mężczyzną za pośrednictwem portalu randkowego. Po krótkiej wymianie wiadomości zdecydowała się udostępnić mu swoje prywatne, intymne fotografie.

- Mężczyzna, wykorzystując zdobyte zdjęcia, zaczął grozić kobiecie ich ujawnieniem. W ten sposób zmuszał ją do przekazania mu pieniędzy, łącznie 10 tysięcy złotych. Pierwszą transzę, w wysokości pięciu tysięcy złotych, kobieta przekazała mu przelewem - przekazała kwidzyńska jednostka.

Mężczyzna usłyszał zarzut
Mężczyzna usłyszał zarzut
Źródło: KPP Kwidzyn

Na odbiór drugiej części umówiła się osobiście. W trakcie tego spotkania 41-latek został zatrzymany przez policjantów. Trafił do policyjnej celi, gdzie spędził noc, a następnie usłyszał zarzut zmuszania do określonego zachowania.

Policja apeluje o rozwagę

Policja przypomina, by zachować ostrożność w kontaktach online, nie wysyłać intymnych materiałów osobom poznanym w sieci oraz chronić swoje dane i konta. W przypadku szantażu, prób wyłudzenia pieniędzy lub presji należy natychmiast przerwać kontakt, zabezpieczyć dowody i zgłosić sprawę funkcjonariuszom.

Autorka/Autor: ng/gp

Źródło: KPP Kwidzyn

Źródło zdjęcia głównego: KPP Kwidzyn

