Strażacy z Klonówki (woj. pomorskie) uratowali psa, którego ktoś próbował utopić w rzece Wierzyca. Okazało się, że do ogona i tylnych łap zwierzęcia przywiązano mu worek z kamieniami. Okaleczony pies trafił do schroniska. Trwa zbiórka funduszy na jego leczenie. Właściciela zwierzęcia szuka policja.

W środę wieczorem do strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej w Klonówce wpłynęło zgłoszenie o psie tonącym w rzece Wierzyca. Jak się później okazało, zwierzę zostało celowo pozostawione pod mostem w Klonówce (woj. pomorskie), gdzie z przywiązanymi do kończyn i ogona workami z kamieniami czekała je niechybna śmierć.

Niestety wszystko wskazuje na to, że Świetlika - bo takie imię otrzymał uratowany pies - czeka bardzo długa rekonwalescencja. Pies trafił do schroniska Animals w Starogardzie Gdańskim w stanie skrajnego wycieńczenia. Złamane tylne łapy, całe ciało pokryte ranami, w których zadomowiły się larwy much – to tylko część obrażeń, jakie odniósł.