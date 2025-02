- To nie jest jednostka, którą można tak po prostu odholować do innego portu i gdzieś postawić. To ma blisko 15 tysięcy ton. Przypomina wielkością blok mieszkalny, więc to jest bardzo skomplikowane przedsięwzięcie. Ten, który będzie realizował te działania, podejmie stosowny kierunek, gdzie ten statek zostanie zabrany i czy zostanie on zutylizowany, czyli pocięty na żyletki, czy w jakiś inny sposób trafi do innego portu. To są kwestie, które będzie realizował broker, ale dzisiaj wiemy, że jest zielone światło do tego, aby ten statek, który jest wyłączony z eksploatacji, który zagraża bezpieczeństwu portu, po prostu z Gdyni zniknął - poinformował Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury. Z jednej strony mówi się o możliwej, ewentualnej próbie sprzedaży, co pozwoliłoby na pokrycie chociaż części kosztów cumowania tej jednostki przez lata, a są one niemałe, ponieważ mowa o około 15 milionach złotych. Z drugiej strony słyszymy o możliwym zezłomowaniu jednostki. Tu jednak pojawia się pytanie, ile to będzie kosztowało i kto za to zapłaci. Aktualnie pozostaje ono bez odpowiedzi.