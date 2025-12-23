Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, od którego wcześniej kupił kawalerkę

Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS "Polanki" w Gdańsku Źródło: TVN24

Jak dowiedziała się TVN24, prezydent Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej "Polanki", we wtorek.

Sprawa kawalerki

Karol Nawrocki w trakcie jednej z debat w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi powiedział, że ma jedno mieszkanie. Onet ujawnił, że polityk ma też drugie. Nabył je od starszego mężczyzny, pana Jerzego, w niejasnych okolicznościach i w zamian za opiekę nad nim. Jak się okazało, 80-latek jednak przebywa w domu pomocy społecznej.

Interia ujawniła, że Nawrocki podpisał w 2021 roku zobowiązanie do dożywotniej opieki nad starszym panem Jerzym. Jak wynika z dokumentu, do którego dotarł portal, Nawrocki miał zapewnić mu mieszkanie, jedzenie, opiekę w chorobie oraz pokryć koszty pogrzebu. Choć na piśmie deklarował wsparcie, sam przyznał, że od 2024 roku nie miał z panem Jerzym kontaktu.

Kiedy sprawa wyszła na jaw, Nawrocki informował, że kawalerkę, którą nabył od pana Jerzego, przekaże na cele charytatywne.

Zawiadomienia w tej sprawie trafiły do prokuratury, która prowadzi postępowanie. W lipcu prokuratura umorzyła postępowanie w siedmiu pobocznych wątkach dochodzenia, które obejmowały m.in. kwestie poświadczenia nieprawdy w aktach notarialnych czy działania na szkodę miasta.