Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, od którego wcześniej kupił kawalerkę

Jak dowiedziała się TVN24, prezydent Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej "Polanki", we wtorek.
Sprawa kawalerki
Karol Nawrocki w trakcie jednej z debat w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi powiedział, że ma jedno mieszkanie. Onet ujawnił, że polityk ma też drugie. Nabył je od starszego mężczyzny, pana Jerzego, w niejasnych okolicznościach i w zamian za opiekę nad nim. Jak się okazało, 80-latek jednak przebywa w domu pomocy społecznej.
Interia ujawniła, że Nawrocki podpisał w 2021 roku zobowiązanie do dożywotniej opieki nad starszym panem Jerzym. Jak wynika z dokumentu, do którego dotarł portal, Nawrocki miał zapewnić mu mieszkanie, jedzenie, opiekę w chorobie oraz pokryć koszty pogrzebu. Choć na piśmie deklarował wsparcie, sam przyznał, że od 2024 roku nie miał z panem Jerzym kontaktu.
Kiedy sprawa wyszła na jaw, Nawrocki informował, że kawalerkę, którą nabył od pana Jerzego, przekaże na cele charytatywne.
Zawiadomienia w tej sprawie trafiły do prokuratury, która prowadzi postępowanie. W lipcu prokuratura umorzyła postępowanie w siedmiu pobocznych wątkach dochodzenia, które obejmowały m.in. kwestie poświadczenia nieprawdy w aktach notarialnych czy działania na szkodę miasta.
Autorka/Autor: mag/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: TVN24