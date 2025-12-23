Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Trójmiasto

Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, od którego wcześniej kupił kawalerkę

Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS "Polanki" w Gdańsku
Źródło: TVN24
Prezydent odwiedził pana Jerzego w domu pomocy społecznej. Panowie znają się z dawnych czasów. Nawrocki kupił od mężczyzny kawalerkę w Gdańsku. Sprawa wyszła na jaw w trakcie ostatniej kampanii wyborczej. Okoliczności transakcji do dzisiaj są niejasne.

Jak dowiedziała się TVN24, prezydent Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego, pensjonariusza Domu Pomocy Społecznej "Polanki", we wtorek.

Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS w Gdańsku
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS w Gdańsku
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS w Gdańsku
Karol Nawrocki odwiedził pana Jerzego w DPS w Gdańsku
Źródło: TVN24
Karol Nawrocki w gdańskim DPS
Karol Nawrocki w gdańskim DPS
Źródło: TVN24

Sprawa kawalerki

Karol Nawrocki w trakcie jednej z debat w czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi powiedział, że ma jedno mieszkanie. Onet ujawnił, że polityk ma też drugie. Nabył je od starszego mężczyzny, pana Jerzego, w niejasnych okolicznościach i w zamian za opiekę nad nim. Jak się okazało, 80-latek jednak przebywa w domu pomocy społecznej.

Interia ujawniła, że Nawrocki podpisał w 2021 roku zobowiązanie do dożywotniej opieki nad starszym panem Jerzym. Jak wynika z dokumentu, do którego dotarł portal, Nawrocki miał zapewnić mu mieszkanie, jedzenie, opiekę w chorobie oraz pokryć koszty pogrzebu. Choć na piśmie deklarował wsparcie, sam przyznał, że od 2024 roku nie miał z panem Jerzym kontaktu.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Karol Nawrocki
Śledczy nie zajmą się siedmioma wątkami w sprawie przejęcia kawalerki Jerzego Ż.
Karol Nawrocki
Notariusze "zaproszeni na rozmowę" w sprawie kawalerki Nawrockiego
blok gdansk nawrocki
To im Nawrocki przekazał mieszkanie. Już raz w mediach było o nich głośno

Kiedy sprawa wyszła na jaw, Nawrocki informował, że kawalerkę, którą nabył od pana Jerzego, przekaże na cele charytatywne.

Zawiadomienia w tej sprawie trafiły do prokuratury, która prowadzi postępowanie. W lipcu prokuratura umorzyła postępowanie w siedmiu pobocznych wątkach dochodzenia, które obejmowały m.in. kwestie poświadczenia nieprawdy w aktach notarialnych czy działania na szkodę miasta.

Nawrocki tłumaczył się z kawalerki. Mentzen: ta historia się nie klei
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Nawrocki tłumaczył się z kawalerki. Mentzen: ta historia się nie klei

Polska

Autorka/Autor: mag/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
TAGI:
Karol Nawrocki
Czytaj także:
shutterstock_2715690879
Rynek w odwrocie. "Najsilniej zareagował Sopot"
BIZNES
imageTitle
Dani Alves wraca do futbolu po trzech latach
EUROSPORT
Posłowie PiS na sali obrad Sejmu
W PiS "będą liczyć szable". "Żeby jak przyjdzie moment próby, powiedzieć: nas jest więcej"
Polska
Izba przyjęć
Pijany lekarz na dyżurze w szpitalu
Lublin
hospicjum
"Nie na każdą chorobę można umrzeć za pieniądze NFZ". Kogo obejmuje opieka hospicyjna?
Zdrowie
Donald Tusk
Tusk: PiS-owcy podnieśli krzyk, spadło jeszcze bardziej
BIZNES
shutterstock_742672648
Piwo nie dla premiera i partii rządzącej. Puby ogłaszają zakaz
Maciej Wacławik
Tusk, Sejm, ustawa łańcuchowa
KO "cieszy" jej wynik, ale "martwi" poparcie dla koalicjantów
Polska
"Marsz milczenia" w Mławie po zabójstwie 16-letniej Mai
Podejrzany o zabójstwo Mai z Mławy we wtorek ma być w Polsce
WARSZAWA
Szkoła podstawowa nr 2 w Olsztynie
Uczeń w szkole miał dusić nauczycielkę. "Zareagował impulsywnie"
Olsztyn
Napad na sklep w Łodzi
Pistolet przy głowie ekspedientki w ciąży. Dwie osoby w areszcie
Łódź
Mróz, zimno
W święta chwyci tęgi mróz. Ile stopni będzie
METEO
imageTitle
Organizatorzy spokojni przed igrzyskami. "Zagrożenie nie istnieje"
EUROSPORT
Policja (zdj. ilustracyjne)
Starszy mężczyzna uderzył 16-latkę. Szuka go policja
Poznań
Demonstracja przed sądem w Guayaquil
Czterech nastolatków nie żyje. Jedenastu żołnierzy skazanych na 34 lata więzienia
Świat
Najstarsza polska kolęda
To najstarsza polska kolęda. Autor ukrył w niej swoje imię
Kraków
Pomoc zdrowotna nocna i świąteczna przez telefon
Gdzie po pomoc w święta? NFZ przypomina zasady
Zdrowie
Nuuk, Grenlandia
"Nie można tak o nas mówić". Słowa Trumpa "zasmuciły" premiera Grenlandii
Świat
Podejrzany o porwanie 9-latka usłyszał zarzuty
Porwał 9-letniego syna byłej partnerki, usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa
WARSZAWA
Groźny pożar w Nowym Stawie. Cztery budynki objęte ogniem
Dramat rodzin przez świętami. Potężny pożar czterech domów, jeden zupełnie spłonął
Trójmiasto
Akcja ratunkowa na trzecim pietrze
"Co się dzieje, panie kochany?". Policjanci po balkonach weszli do mieszkania
Opole
Iluminacje w Vigo
Władze dumne, mieszkańcy narzekają. "Od świateł boli mnie głowa"
Świat
imageTitle
Niezwykłe akrobacje. Pierwszy Polak z takim dokonaniem
EUROSPORT
Protest w Albanii
"Mamy dość". Siedziba rządu obrzucona koktajlami Mołotowa
Świat
shutterstock_1514808632
Gigant Big Tech wykrył tysiące podań od szpiegów. "Farmy laptopów"
BIZNES
Mężczyzna wjechał w grupę pieszych, staranował samochody i dachował
Jechał pod prąd i potrącił pięć osób. Wyszedł z aresztu
Kujawsko-Pomorskie
Zderzenie wozu gaśniczego i osobówki
Strażacy jechali do wycieku gazu. Po drodze mieli wypadek
WARSZAWA
Kirił Dmitrijew i Steve Witkoff
Szykuje się kolejna runda rozmów Rosjan z Amerykanami
Świat
bourbon jim beam alkohol beczka butelka shutterstock_1874571358
Słynny producent alkoholu wstrzymuje produkcję na rok
BIZNES
KRAK
Kto będzie rządził Mangghą od 2026 roku? Decyzja ministry
Kraków
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica