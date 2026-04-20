Trójmiasto Niecodzienni goście nad Bałtykiem. Łosie weszły do morza Oprac. Rafał Molenda |

Łosie na plaży w Helu Źródło: Dom Morświna

Łosie weszły do morza na plaży w Helu. Brodzącą w Bałtyku parę nagrali pracownicy Domu Morświna w Stacji Morskiej w Helu. Na filmie widać, jak zwierzęta spokojnie wchodzą do wody i zażywają swoistej "morskiej kąpieli".

Łosie kąpiące się w Bałtyku Źródło: Dom Morświna

Dlaczego łosie pojawiają się nad morzem?

Choć widok łosia w Bałtyku wydaje się egzotyczny, dla biologów nie jest to zjawisko całkowicie niezwykłe. Łosie doskonale pływają i chętnie wchodzą do wody aby schłodzić się, czy pozbyć się pasożytów.

W sezonie wiosennym i letnim młode osobniki podejmują dłuższe wędrówki, a półwysep helski – otoczony wodą i porośnięty lasami – może stanowić dla nich naturalne przedłużenie szlaków migracyjnych.

Łosie na plaży Źródło: Dom Morświna

Co warto wiedzieć?

Łoś jest największym ssakiem kopytnym w Europie. Jest najbardziej aktywny o świcie i zmierzchu. Świetnie radzi sobie w środowiskach bagiennych, leśnych i wodnych, potrafi przepłynąć kilka kilometrów bez odpoczynku.

Eksperci podkreślają, że spotkanie łosia - zwłaszcza samicy z młodym - może być niebezpieczne i nie należy próbować się do zwierząt zbliżać ani ich płoszyć, także w takich "turystycznych" lokalizacjach jak plaża.

Według danych Polskiego Związku Łowieckiego, w 2024 roku populacja łosi w Polsce przekroczyła 38 tysięcy osobników i nadal rośnie. Najwięcej łosi żyje dziś w północno-wschodniej i północnej części Polski.