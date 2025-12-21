Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Trójmiasto

71-latek wjechał w witrynę sklepową

Samochód wjechał w witrynę sklepową
Gdynia
Źródło: Google Earth
W Gdyni samochód osobowy wjechał w witrynę sklepową. Poszkodowana została 16-latka, która - podobnie jak 71-letni kierowca - trafili do szpitala.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 15 przy ulicy 10 lutego w Gdyni. Jak przekazała policja, samochód osobowy wjechał w witrynę na parterze budynku wielorodzinnego.

Samochód wjechał w witrynę sklepową
Samochód wjechał w witrynę sklepową
Źródło: KM PSP w Gdyni

- 71-letni kierujący samochodem marki Volvo, wyjeżdżając z parkingu podziemnego pod centrum handlowym Batory, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez rozdzielający jezdnie pas zieleni, jezdnię prowadzącą w kierunku Sopotu i uderzył w witrynę sklepową - podał aspirant Krzysztof Czarnecki z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Poszkodowana została 16-latka. Hospitalizacji, ze względu na problemy kardiologiczne, wymagał również 71-letni kierowca. Zarówno on, jak i pasażerka, nie odnieśli jednak poważniejszych obrażeń.

Kierowca był trzeźwy.

Wjechała na chodnik i uderzyła w drzwi salonu

Wjechała na chodnik i uderzyła w drzwi salonu

Szczecin
Auto w sklepie z zabawkami. "Kierująca pomyliła hamulec z gazem"

Auto w sklepie z zabawkami. "Kierująca pomyliła hamulec z gazem"

WARSZAWA
Autorka/Autor: mm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KM PSP w Gdyni

Wrocław

