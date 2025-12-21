71-latek wjechał w witrynę sklepową

Gdynia Źródło: Google Earth

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 15 przy ulicy 10 lutego w Gdyni. Jak przekazała policja, samochód osobowy wjechał w witrynę na parterze budynku wielorodzinnego.

Samochód wjechał w witrynę sklepową Źródło: KM PSP w Gdyni

- 71-letni kierujący samochodem marki Volvo, wyjeżdżając z parkingu podziemnego pod centrum handlowym Batory, z nieustalonych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem, przejechał przez rozdzielający jezdnie pas zieleni, jezdnię prowadzącą w kierunku Sopotu i uderzył w witrynę sklepową - podał aspirant Krzysztof Czarnecki z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.

Poszkodowana została 16-latka. Hospitalizacji, ze względu na problemy kardiologiczne, wymagał również 71-letni kierowca. Zarówno on, jak i pasażerka, nie odnieśli jednak poważniejszych obrażeń.

Kierowca był trzeźwy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD