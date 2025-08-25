Zgłoszenie o pożarze przy ulicy Adwokackiej w Gdyni służby dostały przed godziną pierwszą w nocy z niedzieli na poniedziałek.
- Na miejscu, około 200 metrów w głębi lasu, ujawniono pożar altany. W wyniku pożaru jedna osoba zginęła, to mężczyzna - przekazała portalowi tvn24.pl komisarz Jolanta Grunert z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni.
Ustalają, co było przyczyną pożaru
Strażacy walczyli z ogniem ponad trzy godziny. Na miejscu działało sześć zastępów straży pożarnej, policja i prokuratura.
Śledczy ustalają teraz, jak doszło do pożaru.
- Zaplanowane są czynności z biegłym z zakresu pożarnictwa, a także właścicielem obiektu - dodała Grunert.
O sprawie jako pierwszy poinformował Dziennik Bałtycki.
