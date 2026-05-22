Trójmiasto

Budynek przejmą spadkobiercy, policjantów czeka przeprowadzka

Komenda Miejska Policji przy ulicy Portowej w Gdyni
Policjantów z komendy miejskiej przy ulicy Portowej w Gdyni czeka przeprowadzka. Budynek z drugiej połowy lat 30. XX wieku, w którym obecnie znajduje się siedziba komendy, po długiej sądowej batalii przejmą spadkobiercy dawnych właścicieli. Nowa siedziba komendy ma powstać przy ulicy Unruga.

Budynek przy ulicy Portowej 13 wybudowała w latach 1935-1937 norwesko-polska firma maklerska Towarzystwo Żeglugowe "Bergtrans". Ponad 70 lat temu ówcześni właściciele zostali wywłaszczeni. Spadkobiercy w 2003 roku wystąpili z roszczeniami o wydanie budynku, a w 2010 roku Sąd Okręgowy w Gdańsku przyznał im rację. Wówczas do sprawy włączyła się Prokuratoria Generalna, reprezentująca Skarb Państwa, co skutkowało zawieszeniem wydania obiektu. Ostatecznie, po wielu latach sądowej batalii, sprawa znalazła swój finał. Sąd administracyjny uchylił decyzję wywłaszczeniową. Aktualnie toczy się postepowanie w przedmiocie wydania nieruchomości spadkobiercom i rozliczenia nakładów.

Dziś budynek przy ulicy Portowej 13 jest siedzibą Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. Decyzja sądu oznacza, że policjantów czeka przeprowadzka.

- Została dokonana wstępna analiza propozycji siedziby lokalizacji Komendy Miejskiej Policji w Gdyni przedstawionej przez prezydent Gdyni - informuje podkomisarz Anna Banaszewska z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Działka pod budowę nowej komendy

Na kwietniowej sesji radni wyrazili zgodę na zamianę działek ze Skarbem Państwa, a kilkanaście dni temu miasto podpisało umowę w tej sprawie z wojewodą pomorskim. Gdynia przekaże Skarbowi Państwa nieruchomość przy ulicy Unruga o łącznej powierzchni 12 628 m kw.

- Znajduje się na Obłużu, tuż przy zjeździe z Estakady Kwiatkowskiego - wyjaśnia Tomasz Złotoś, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Gdyni.

- Przedstawiciele urzędu miasta prowadzą czynności zmierzające do przekazania wskazanej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa. Proces, ze względu na procedury, jest administracyjnie i prawnie długotrwały - dodaje podkomisarz Anna Banaszewska.

Nowa siedziba będzie zabezpieczać potrzeby lokalowe i funkcjonalne aktualnych trzech obecnych jednostek organizacyjnych gdyńskiej policji: komendy przy ulicy Portowej 15, bazy garażowej przy ulicy Zakręt do Oksywia 12/14 i ogniwa Pomieszczenia dla Osób Zatrzymanych przy ulicy Starowiejskiej 50.

- Planowana inwestycja polega na budowie kompleksu obiektów wraz z przyłączami i obsługą komunikacyjną dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Gdyni. W ramach kompleksu przewidziano budowę budynku administracyjnego, budynku garażowo- warsztatowego, magazynów i wewnętrznego parkingu dla samochodów służbowych. Kompleks Komendy Miejskiej Policji w Gdyni ma stanowić miejsce pracy dla około 320 osób - podkreśla podkomisarz Anna Banaszewska.

W centrum Gdyni pozostanie komisariat przy ulicy Waszyngtona. Terminy przeprowadzki nie są jeszcze znane.

Michał Malinowski
Michał Malinowski
Dziennikarz tvn24.pl
