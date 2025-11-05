Wąż pełzał po szkolnej bursie

Do zdarzenia doszło w Gdańsku-Wrzeszczu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątkowy poranek w jednej ze szkół średnich w Gdańsku-Wrzeszczu zauważono węża. O godzinie 7.30 na numer alarmowy zadzwonił mężczyzna, który poinformował strażników miejskich o zwierzęciu pełzającym po szkolnej bursie.

Wąż pod opieką fundacji

Na miejsce skierowano patrol. Przed przyjazdem strażników węża zabezpieczył strażak, który następnie przekazał go funkcjonariuszom. Zwierzę miało około 20 centymetrów długości. Okazało się, że to wąż zbożowy - gatunek często hodowany w terrariach.

Nie wiadomo, skąd się wziął i jak się dostał do budynku.

Zabezpieczony gad to wąż zbożowy Źródło: SM Gdańsk

- Zwierzak najpierw odwiedził siedzibę referatu, a później trafił do fundacji zajmującej się opieką nad gadami. Tam będzie miał zapewnione odpowiednie warunki i opiekę specjalistów - zapewnili strażnicy.

OGLĄDAJ: TVN24 HD