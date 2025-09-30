W wypadku zginął motocyklista. Policja szuka świadków, szczególnie taksówkarza

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Informację o poszukiwaniach kolejnych świadków opublikowała we wtorek w mediach społecznościowych Komenda Miejska Policji w Gdańsku. Chodzi o wypadek, do którego doszło o godzinie 3.15 w sobotę, 20 września, na skrzyżowaniu ulic Białej i Wyspiańskiego w Gdańsku.

"Kierujący mercedesem o numerach rejestracyjnych SK 231YV, wykonując manewr skrętu w lewo z ul. Białej w ul. Wyspiańskiego, zderzył się z sunącym w ślizgu kierowcą motocykla marki honda o numerach GD 44K4. W wyniku zdarzenia kierujący motocyklem poniósł śmierć na miejscu" - czytamy w opublikowanym wpisie.

Szukamy świadków wypadku, który miał miejsce na skrzyżowaniu ul. Wyspiańskiego z ul. Białą‼️ Wydział ds. Przestępstw w... Posted by Komenda Miejska Policji w Gdańsku on Tuesday, September 30, 2025 Rozwiń

Prośba o pilny kontakt

Funkcjonariusze proszą o kontakt osoby, które widziały dokładnie przebieg zdarzenia. Szukają szczególnie taksówkarza, który jechał tą trasą. Jak przekazał nam asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, według ustaleń policji, został on wyprzedzony przez motocyklistę, który zginął później w wypadku.

Świadkowie proszeni są o pilny kontakt z Wydziałem ds. Przestępstw w Ruchu Drogowym i Wykroczeń Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku, ul. Kartuska 245b, tel. 47 741 66 80.