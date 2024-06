"Musimy 9 czerwca dokonać jeszcze raz tego wyboru, którego dokonaliśmy 35 lat temu"

"My się tej wolności dopiero musimy uczyć"

- Wiemy dobrze, że gdyby nawet wziąć tę wolność, którą mamy od 35 lat, dodać do tego komunizm, licząc go jako czasy wolności, dodać do tego dwudziestolecie międzywojenne, to nadal jest krótszy czas wolności, niż trwały rozbiory. My się tej wolności dopiero musimy uczyć, cały czas ją testujemy, cały czas sprawdzamy siebie w tych warunkach wolności jako naród - mówił.