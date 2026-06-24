Trójmiasto Księżyc zawisł w zabytkowym kościele w Gdańsku Oprac. Natalia Grzybowska |

Siedmiometrowy Księżyc zawisł w zabytkowym kościele w Gdańsku Źródło wideo: pap Źródło zdj. gł.: EPA

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W Centrum św. Jana w Gdańsku do 4 lipca można oglądać wyjątkową instalację artystyczną. W zabytkowym, gotyckim wnętrzu zawisła siedmiometrowa replika Księżyca. Została zaprezentowana w ramach projektu "chyba śnisz…", przygotowanego przez Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

Autorem pracy jest Luke Jerram, brytyjski artysta znany z realizacji prezentowanych w muzeach, katedrach i przestrzeniach publicznych na całym świecie. W swojej twórczości łączy sztukę, naukę i działania partycypacyjne, badając m.in. sposób, w jaki ludzie postrzegają rzeczywistość.

Księżyc z Centrum św. Jana jest pół miliona mniejszy niż oryginał Źródło zdjęcia: EPA

Instalacja "Museum of the Moon" powstała w oparciu o zdjęcia wykonane przez NASA.

- Jest ona pół miliona razy mniejsza niż oryginał. Każdy centymetr odpowiada pięciu kilometrom w rzeczywistości - wyjaśnił Jerram.

Przygotowanie projektu zajęło około sześciu miesięcy. Obiekt został podświetlony od wewnątrz, dzięki czemu widoczne są szczegóły powierzchni Księżyca. Instalacji towarzyszy również specjalnie przygotowana ścieżka dźwiękowa autorstwa brytyjskiego kompozytora Dana Jonesa.

Artysta zwrócił uwagę, że Księżyc widoczny z Ziemi zawsze prezentuje tę samą stronę, natomiast instalacja pozwala obejść go dookoła i przyjrzeć się każdemu szczegółowi.

Instalacja wywołuje emocje

Jerram podkreśla, że reakcje widzów często są dla niego szczególnie ważne. Wśród nich zapamiętał rozmowę z dzieckiem, które zapytało, czy Księżyc "wróci na niebo".

- Mała dziewczynka podeszła do mnie i zapytała, czy odstawię Księżyc na miejsce. Musiałem jej odpowiedzieć, że oczywiście tak zrobię - opowiedział artysta.

"Museum of the Moon" było wcześniej prezentowane w wielu miejscach na świecie, m.in. w Londynie, Paryżu, San Francisco i Hongkongu. Według artysty ekspozycję mogło zobaczyć już około 30 milionów osób.

Centrum św. Jana jest czynne codziennie w godzinach 10-20, z wyjątkami w wybrane dni pod koniec czerwca. W ramach projektu "chyba śnisz…" zaplanowano także wydarzenia towarzyszące, w tym nocne zwiedzanie, które odbędzie się z 3 na 4 lipca.

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