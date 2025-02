Apel do mieszkańców. Alert RCB

Rowery elektryczne i akumulatory w płonącym budynku

Co obecność rowerów elektrycznych i akumulatorów oznacza dla strażaków? - Jest to trudność polegająca na tym, że dłużej ten pożar będzie trzeba gasić, jeśli to się potwierdzi - wyjaśnił kpt. Jakub Friedenberger.

Surmacz podkreślił, że temperatura, do której strażacy powinni schłodzić baterie, to około 50 stopni. - W przypadku baterii może również dochodzić do samoistnego zapalenia, co stwarza bardzo duże zagrożenie dla samych strażaków. Dodatkowym zagrożeniem na miejscu pożaru jest gęsty dym, w którym znajdują się toksyczne produkty spalania - zaznaczył strażak.