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Trójmiasto

Pożar altany, dwie osoby nie żyją

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Pożar altany na ogródkach działkowych w Gdańsku
Pożar na ogródkach działkowych w Gdańsku. Dwie osoby nie żyją
Źródło wideo: KM PSP Gdańsk 
Źródło zdj. gł.: KM PSP Gdańsk 
Dramatyczne sceny rozegrały się w sobotę na terenie rodzinnych ogrodów działkowych przy Meteorytowej w Gdańsku. Dwie osoby zginęły, a trzy zostały ranne w pożarze altany. Po ugaszeniu ognia strażacy odnaleźli w pogorzelisku dwa zwęglone ciała. Okoliczności tragedii wyjaśniają policja i prokuratura.

Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, przed godz. 23.

Przed przybyciem zastępów straży pożarnej z płonącego obiektu ewakuowały się dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń oraz podtruły się dymem, po czym zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Do szpitala trafiła również 86-letnia kobieta.

Pożar altany na ogródkach działkowych w Gdańsku
Pożar altany na ogródkach działkowych w Gdańsku
Źródło zdjęcia: KM PSP Gdańsk 

Strażacy odnaleźli dwa ciała w pogorzelisku

Po ugaszeniu ognia strażacy przystąpili do przeszukiwania pogorzeliska, w którym odnaleźli zwęglone ciało mężczyzny oraz drugie zwęglone ciało, prawdopodobnie kobiety. Piechowski poinformował, że tożsamość ofiar nie została jeszcze ustalona.

Po pożarze altany znaleziono dwa zwęglone ciała
Po pożarze altany znaleziono dwa zwęglone ciała
Źródło zdjęcia: KM PSP Gdańsk 

W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy PSP. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Okoliczności i przyczyny wybuchu ognia wyjaśniają policja oraz prokuratura.

Źródło: PAP
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Czarno na białym
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Tagi:
Gdańskwojewództwo pomorskiepożar
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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