Trójmiasto Pożar altany, dwie osoby nie żyją Oprac. Svitlana Kucherenko |

Pożar na ogródkach działkowych w Gdańsku. Dwie osoby nie żyją Źródło wideo: KM PSP Gdańsk Źródło zdj. gł.: KM PSP Gdańsk

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Do tragicznego zdarzenia doszło w sobotę, przed godz. 23.

Przed przybyciem zastępów straży pożarnej z płonącego obiektu ewakuowały się dwie kobiety w wieku 18 i 56 lat. Obie doznały oparzeń oraz podtruły się dymem, po czym zostały przekazane zespołom ratownictwa medycznego. Do szpitala trafiła również 86-letnia kobieta.

Pożar altany na ogródkach działkowych w Gdańsku Źródło zdjęcia: KM PSP Gdańsk

Strażacy odnaleźli dwa ciała w pogorzelisku

Po ugaszeniu ognia strażacy przystąpili do przeszukiwania pogorzeliska, w którym odnaleźli zwęglone ciało mężczyzny oraz drugie zwęglone ciało, prawdopodobnie kobiety. Piechowski poinformował, że tożsamość ofiar nie została jeszcze ustalona.

Po pożarze altany znaleziono dwa zwęglone ciała Źródło zdjęcia: KM PSP Gdańsk

W akcji gaśniczej brały udział cztery zastępy PSP. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone. Okoliczności i przyczyny wybuchu ognia wyjaśniają policja oraz prokuratura.