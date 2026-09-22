Trójmiasto Oszukiwali w całej Polsce, pięć osób z zarzutami

Policjanci zatrzymali pięć osób podejrzanych o osustwa "na legendę" Źródło wideo: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku Źródło zdj. gł.: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

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W czwartek, 17 września, funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku zatrzymali pięć osób w wieku od 23 do 33 lat, podejrzanych o oszustwa metodami "na wnuczka", "pracownika banku/poczty" oraz "na policjanta". Zabezpieczyli też sprzęt elektroniczny służący do popełnienia przestępstw.

W sprawie oszustw policja zatrzymała pięć osób Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Według śledczych, grupa działała co najmniej od sierpnia 2025 roku do 17 września 2026 roku, a jej członkowie dopuścili się szeregu oszustw oraz rozboju.

Działali w całej Polsce. Osoby pokrzywdzone są m.in. w Gdańsku, Chorzowie, Gdyni, Koszalinie, Warszawie czy Lublinie. Stracili w sumie ponad 600 tysięcy złotych.

Cztery zostały tymczasowo aresztowane Źródło zdjęcia: Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku

Areszt dla mężczyzn, dozór dla kobiety

Jak podaje prokurator Mariusz Duszyński, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, sąd zdecydował o trzymiesięcznech aresztach dla mężczyzn z uwagi na potrzebę "zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania, przy uwzględnieniu realnej obawy matactwa procesowego, obawy ucieczki oraz zagrożenia surową karą pozbawienia wolności".

Z kolei wobec zatrzymanej kobiety prokurator zastosował środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego, zakazu kontaktowania się z podejrzanymi i świadkami.

Za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i oszustwo grozi do ośmiu lat więzienia, a za rozbój do 15.

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