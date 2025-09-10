Próbował powstrzymać złodzieja, w jego stronę skierowano "przedmiot przypominający broń"

Do zdarzenia doszło w wtorkowe południe na terenie jednego z supermarketów na gdańskim Przymorzu. Łupem złodzieja padła butelka alkoholu.
- Pomimo zdecydowanej reakcji pracownika ochrony, sprawcy udało się uciec z ukradzionym alkoholem. Gdy pracownik próbował ująć złodzieja, miał podejść do nich inny mężczyzna, który skierował w jego stronę przedmiot przypominający broń - przekazał aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.
Przybyli na miejsce funkcjonariusze rozmawiali ze świadkami i sprawdzili monitoringi.
Zatrzymano dwóch pijanych mężczyzn
Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn - 41- i 42-latka. Obaj byli pijani. Przy jednym z mężczyzn znaleziono przedmiot "przypominający broń". Przed przesłuchaniem muszą wytrzeźwieć.
- Dalsze decyzje będziemy mogli podjąć po przeprowadzeniu wszelkich czynności - poinformował nas w środę rzecznik gdańskiej policji.
