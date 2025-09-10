Logo strona główna
Trójmiasto

Próbował powstrzymać złodzieja, w jego stronę skierowano "przedmiot przypominający broń"

Policja zatrzymała trzy osoby (zdjęcie ilustracyjne)
Do zdarzenia doszło w Gdańsku
Źródło: Google Earth
Policjanci z Gdańska zatrzymali dwóch mężczyzn w związku ze zdarzeniem w jednym z supermarketów. Jeden z mężczyzn ukradł ze sklepu alkohol, drugi miał użyć przedmiotu przypominającego broń, aby uniemożliwić ochroniarzowi ujęcie złodzieja.
Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

WYDANIE SPECJALNE

Do zdarzenia doszło w wtorkowe południe na terenie jednego z supermarketów na gdańskim Przymorzu. Łupem złodzieja padła butelka alkoholu.

- Pomimo zdecydowanej reakcji pracownika ochrony, sprawcy udało się uciec z ukradzionym alkoholem. Gdy pracownik próbował ująć złodzieja, miał podejść do nich inny mężczyzna, który skierował w jego stronę przedmiot przypominający broń - przekazał aspirant sztabowy Mariusz Chrzanowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Przybyli na miejsce funkcjonariusze rozmawiali ze świadkami i sprawdzili monitoringi.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
34-latek z Radomia odpowie za kradzież rozbójniczą (zdj. ilustracyjne)
Okradł sklep, strzelał do ochroniarza z wiatrówki i uciekł rowerem
WARSZAWA
Wyjął zza paska spodni przedmiot przypominający broń palną
Zabrał alkohol, ochroniarzowi przyłożył do głowy przedmiot przypominający broń
Białystok
Strzały oddano z broni pneumatycznej
Strzelił policjantowi w plecy, jest podejrzany o rozbój

Zatrzymano dwóch pijanych mężczyzn

Do sprawy zatrzymano dwóch mężczyzn - 41- i 42-latka. Obaj byli pijani. Przy jednym z mężczyzn znaleziono przedmiot "przypominający broń". Przed przesłuchaniem muszą wytrzeźwieć.

- Dalsze decyzje będziemy mogli podjąć po przeprowadzeniu wszelkich czynności - poinformował nas w środę rzecznik gdańskiej policji.

Rosyjskie drony, działania służb, reakcje władz i światowych przywódców. Wydanie specjalne w TVN24
Dowiedz się więcej:

Rosyjskie drony, działania służb, reakcje władz i światowych przywódców. Wydanie specjalne w TVN24

Na żywo

Autorka/Autor: ng/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Policja Gdańsk Trójmiasto województwo pomorskie
25910114
Tusk mówił o dronach, Kaczyńskiego nie było. "Byłem na cmentarzu"
Polska
Siedziba MSZ
Rosyjski dyplomata wezwany do MSZ
Polska
