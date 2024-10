Prokuratura Okręgowa w Gdańsku poinformowała, że na drodze S7, na której doszło do karambolu obowiązywało ograniczenie do 50 km/h. - Jest to o 30 km/h mniej niż wcześniej podawano - wyjaśnił Mariusz Duszyński i dodał, że prokuratura złożyła zażalenie na decyzję sądu o niearesztowaniu podejrzanego. Do karambolu doszło 18 października wieczorem na S7 koło Gdańska. Czworo dzieci zginęło, a 15 osób zostało rannych.

Podczas piątkowej konferencji prasowej Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku poinformował, że w miejscu, gdzie doszło do tragicznego w skutkach wypadku na drodze S7 ograniczenie było do 50 km/h, czyli o 30 km/h mniej niż wcześniej podawano. Informację tę potwierdził w rozmowie z TVN24 także rzecznik GDDKiA .

- Przeprowadzono oględziny miejsca zdarzenia w dzień i w nocy. Radiowóz przejechał odcinek trasy S7 prowadzący do miejsca katastrofy. Miało to na celu sprawdzenie, co kierowca widział. Jest to materiał pomocniczy, który prawdopodobnie będzie wykorzystany przez biegłego, który będzie opiniować w tej sprawie - wyjaśnił. - Zweryfikowano, że w miejscu, w którym doszło do katastrofy ograniczenie prędkości wynosiło 50 km/h,a nie jak wcześniej ustalono 80 km/h. Oznacza to, że podejrzany znacznie przekroczył dozwoloną prędkość na tym odcinku drogi - dodał.