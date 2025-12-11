Lis na dachu biurowca

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Zgłoszenie wpłynęło przed godziną 10. Na miejsce wysłano patrol z referatu ekologicznego. Strażnicy razem z pracownikami firmy szukali lisa. Schował się pod daszkiem wentylacyjnym, a na dach dostał się prawdopodobnie z rusztowania ustawionego obok budynku.

Strażnicy umieścili lisa w transporterze Źródło: SM Gdańsk

- Strażnicy musieli działać ostrożnie, ponieważ lis był wystraszony i przejawiał reakcje obronne. Byli wyposażeni w grube rękawice i specjalistyczny sprzęt, udało im się bezpiecznie umieścić go w kontenerze transportowym. Następnie lis został przewieziony do lecznicy weterynaryjnej na obserwację - przekazał Andrzej Hinz ze Straży Miejskiej w Gdańsku.

Lis wrócił do natury

Zwierzę trafiło do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Źródło: SM Gdańsk

Badanie wykazało, że lis jest w dobrej kondycji, nie ma ran i reaguje naturalnie. Po konsultacji z lekarzem weterynarii podjęto decyzję o wypuszczeniu zwierzęcia w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym.

