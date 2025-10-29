Jechał wężykiem, kierowcy dwóch autobusów zablokowali mu drogę

Do zdarzenia doszło w Gdańsku Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do nietypowego zatrzymania obywatelskiego doszło we wtorek wieczorem w gdańskim Wrzeszczu.

- Na miejscu funkcjonariusze przeprowadzili badanie trzeźwości i okazało się, że 48-letni obywatel Ukrainy miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali mężczyznę i doprowadzili do komisariatu – asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Obywatelskie zatrzymanie dokonane przez kierowców Gdańskie Autobusy i Tramwaje! Kierowcy naszych nocnych linii... Posted by Piotr Borawski - Wiceprezydent Gdańska on Wednesday, October 29, 2025 Rozwiń

Kierowcy autobusów zablokowali mu drogę

Robin Jasse, rzecznik Gdańskich Autobusów i Tramwajów (GAiT) przekazał, że pijanego kierowcę zatrzymali pracownicy spółki - Waldemar Dunda i Paweł Micewicz.

- Jeden z nich zjeżdżał do bazy, drugi z kierowców wyjeżdżał na linię nocną. Zauważyli, że kierowca w samochodzie osobowym dziwnie się zachowuje: zjeżdżał od krawędzi do krawędzi, nie mieścił się w pasie. Jeden z nich wyprzedził auto i zatrzymał się tuż przed nim, a drugi tuż za - relacjonował Jasse.

Dodał, że kierowca samochodu próbował oddalić się z miejsca zdarzenia, po czym wykorzystał nieobecność jednego z pracowników GAiT, wsiadł ponownie do auta i wjechał w autobus.

Oficer prasowy gdańskiej policji dodał, że na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny, policyjny technik sporządził dokumentację fotograficzną, przesłuchano też kierowców autobusów GAiT, którzy udaremnili mężczyźnie dalszą jazdę.

Zatrzymany 48-latek zostanie przesłuchany po wytrzeźwieniu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD