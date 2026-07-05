Trójmiasto Fragment elewacji spadł na ogródek restauracyjny. Dwie osoby ranne Oprac. Natalia Grzybowska |

Elewacja odpadła od kamienicy Źródło wideo: Kontakt24 Źródło zdj. gł.: Kontakt24

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Fragment elewacji odpadł w sobotę wieczorem od jednego z budynków przy ulicy Chmielnej w Gdańsku. Spadające elementy uszkodziły ogródek restauracyjny i zraniły dwie osoby - obie odniosły lekkie obrażenia.

Informację o zdarzeniu otrzymaliśmy za pośrednictwem serwisu Kontakt24. O szczegóły zapytaliśmy Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku.

Jak przekazał st. kpt. Radosław Gburzyński, zgłoszenie wpłynęło do strażaków po godzinie 19.30. Wynikało z niego, że od budynku przy ulicy Chmielnej 10 oderwał się fragment elewacji, który spadł na znajdujący się poniżej ogródek restauracyjny.

Na miejsce skierowano trzy zastępy straży pożarnej, oficera operacyjnego oraz specjalistyczną grupę ratownictwa wysokościowego z Gdyni. Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i usunęli luźne elementy elewacji, które mogły stanowić zagrożenie. Akcja trwała około trzech godzin.

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