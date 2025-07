Drogowy bandytyzm i bezradne państwo

Maciej W. to 32-letni mężczyzna, który został zatrzymany we wrześniu 2024 roku po tym, jak opublikował w mediach społecznościowych nagranie, na którym widać szaleńczy przejazd motocykla pod Martwą Wisłą w Gdańsku z prędkością 299 km/h.

W kwietniu Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Oliwa skierowała do sądu akt oskarżenia za jazdę pod wpływem narkotyków, ale umorzyła wątek szaleńczej jazdy między pojazdami. Dlaczego? Bo śledczy nie znaleźli dowodów na to, że to właśnie M. prowadził motocykl.