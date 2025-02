Matka zabarykadowała się z niemowlęciem w pustostanie

czytaj dalej

Rosną notowania Liberalnej Partii Kanady. W ciągu zaledwie miesiąca ugrupowanie to odrobiło 26 punktów procentowych straty do opozycyjnych konserwatystów i po raz pierwszy od blisko czterech lat znalazło się na prowadzeniu w sondażach. Zdaniem ekspertów jest to efekt ostatnich działań prezydenta USA i Elona Muska. Pierre Poilievre, lider Konserwatywnej Partii Kanady, nazywany kanadyjskim Trumpem, cieszy się otwartym poparciem miliardera.