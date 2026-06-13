Bił psa i podnosił go za obrożę
Zawiadomienie o mężczyźnie znęcającym się nad psem w jednym z bloków na gdańskim Przymorzu trafiło do pozarządowych instytucji, zajmujących się pomocą zwierzętom. O sprawie poinformowano policjantów. Przekazano im nagranie, na którym widać, jak mężczyzna bije psa i podnosi go za obrożę.
Policjanci przeanalizowali film i ustalili, z którego mieszkania wyprowadzano zwierzę.
Jak przekazał oficer prasowy policji w Gdańsku asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, na początku tygodnia kryminalni, wspólnie z pracownikami schroniska, udali się do mieszkania, w którym przebywał pies. 21-letni mężczyzna był jego jedynym opiekunem. Pies trafił do schroniska.
Zatrzymany może mieć kłopoty
Mężczyzna w tym czasie przebywał w jednym z salonów gier. Jeszcze tego samego dnia 21-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na terenie gdańskiej dzielnicy Siedlce.
Zgromadzone przez funkcjonariuszy dowody pozwoliły na przedstawienie mu zarzutu znęcania się nad zwierzęciem. Śledczy ustalili również, że nagranie pochodzi z października 2025 roku.
21-latkowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności.