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Trójmiasto

Bił psa i podnosił go za obrożę

367-307019
Bił psa i podnosił go za obrożę. Nagranie doprowadziło policjantów do podejrzanego
Źródło wideo: KWP Gdańsk
Źródło zdj. gł.: KWP Gdańsk
W sieci pojawiło się nagranie, na którym mężczyzna bije psa i podnosi go za obrożę. Gdańscy policjanci zatrzymali 21-latka, grozi mu do trzech lat pozbawienia wolności.

Zawiadomienie o mężczyźnie znęcającym się nad psem w jednym z bloków na gdańskim Przymorzu trafiło do pozarządowych instytucji, zajmujących się pomocą zwierzętom. O sprawie poinformowano policjantów. Przekazano im nagranie, na którym widać, jak mężczyzna bije psa i podnosi go za obrożę.

Policjanci przeanalizowali film i ustalili, z którego mieszkania wyprowadzano zwierzę.

Jak przekazał oficer prasowy policji w Gdańsku asp. sztab. Mariusz Chrzanowski, na początku tygodnia kryminalni, wspólnie z pracownikami schroniska, udali się do mieszkania, w którym przebywał pies. 21-letni mężczyzna był jego jedynym opiekunem. Pies trafił do schroniska.

Odebrany pies trafił do schroniska
Odebrany pies trafił do schroniska
Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

Zatrzymany może mieć kłopoty

Mężczyzna w tym czasie przebywał w jednym z salonów gier. Jeszcze tego samego dnia 21-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany na terenie gdańskiej dzielnicy Siedlce.

Zatrzymany mężczyzna miał znęcać się nad psem
Zatrzymany mężczyzna miał znęcać się nad psem
Źródło zdjęcia: KWP Gdańsk

Zgromadzone przez funkcjonariuszy dowody pozwoliły na przedstawienie mu zarzutu znęcania się nad zwierzęciem. Śledczy ustalili również, że nagranie pochodzi z października 2025 roku.

21-latkowi grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
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