Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta, nagranie trafiło do sieci

Do zdarzenia miało dojść 3 października na drodze wojewódzkiej numer 209 na trasie Suchorze-Kołczygłowy (województwo pomorskie). Nagranie, na którym widać, jak motocyklista wyprzedza samochody jadąc na jednym kole opublikował w niedzielę portal Stop Cham
Autor nagrania twierdzi, że motocykl nie miał tablic rejestracyjnych.
Policja sprawdza zdarzenie
Jak przekazał nam sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, funkcjonariusze nie dostali zgłoszenia w tej sprawie. Natrafili jednak na film w sieci i w tej sprawie zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające o wykroczenie.
