Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta, nagranie trafiło do sieci

Motocyklista na jednym kole wyprzedzał auta Źródło: Stop Cham

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia miało dojść 3 października na drodze wojewódzkiej numer 209 na trasie Suchorze-Kołczygłowy (województwo pomorskie). Nagranie, na którym widać, jak motocyklista wyprzedza samochody jadąc na jednym kole opublikował w niedzielę portal Stop Cham

Autor nagrania twierdzi, że motocykl nie miał tablic rejestracyjnych.

Policja sprawdza zdarzenie

Jak przekazał nam sierż. szt. Dawid Łaszcz z Komendy Powiatowej Policji w Bytowie, funkcjonariusze nie dostali zgłoszenia w tej sprawie. Natrafili jednak na film w sieci i w tej sprawie zostanie wszczęte postępowanie wyjaśniające o wykroczenie.

Wyprzedzanie na jednym kole "Motor krosowy bez tablic rejestracyjnych raczej nie powinien poruszać się po drogach... Posted by Stop Cham Reels on Sunday, October 12, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD