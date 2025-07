Cofała w korytarzu życia. Dotarli do niej dzięki nagraniu

Tworzenie "korytarza życia" jest to obowiązek kierujących. Kierującemu pojazdem innym niż uprzywilejowany zabrania się korzystania z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. "Korytarz życia" umożliwia służbom ratunkowym, w tym policjantom, ratownikom medycznym i strażakom szybszy dojazd do miejsca zdarzenia drogowego. Postronni kierujący, którzy wykorzystują ten moment i jadą wolną przestrzenią narażają siebie i innych użytkowników drogi, w tym osoby poszkodowanie w wypadku, na niebezpieczeństwo. Jest to naganne zachowanie, za które grozi od 500 do 2500 złotych mandatu karnego i 8 punktów karnych.

KPP Pruszcz Gdański