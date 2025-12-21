Logo strona główna
Tragiczny skutek czołowego zdarzenia

Tragiczny wypadek pod Lęborkiem
Tragiczny wypadek pod Lęborkiem
Źródło: KPP w Lęborku
Tragiczny wypadek w miejscowości Darżkowo (Pomorskie). W czołowym zderzeniu dwóch samochodów osobowych zginęła jedna osoba, a dwie z obrażeniami ciała trafiły do szpitala.

Do wypadku doszło w niedzielę przed godziną 7, na drodze wojewódzkiej numer 214 w miejscowości Darżkowo w powiecie lęborskim.

- Kierowca volkswagena golfa, mieszkaniec gminy Nowa Wieś Lęborska, jadąc od strony Łeby, z nieustalonych przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu i czołowo zderzył się z prawidłowo jadącym volkswagenem passatem - podała aspirant sztabowy Marta Szałkowska z Komendy Powiatowej Policji w Lęborku.

Siła uderzenia była tak duża, że golf został wyrzucony z jezdni na drogę rowerową, biegnącą poniżej nasypu ulicy.

Tragiczny wypadek pod Lęborkiem
Tragiczny wypadek pod Lęborkiem
Źródło: KPP w Lęborku

Śmiertelny wypadek pod Lęborkiem

Strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by wydostać dwie osoby uwięzione w pojazdach. Po ewakuacji u jednego z poszkodowanych stwierdzono brak czynności życiowych.

Tragiczny wypadek pod Lęborkiem
Tragiczny wypadek pod Lęborkiem
Źródło: KPP w Lęborku

- Mimo natychmiastowej resuscytacji, życia 35-letniego kierowcy volkswagena golfa nie udało się uratować - dodała policjantka.

Tragiczny wypadek pod Lęborkiem
Tragiczny wypadek pod Lęborkiem
Źródło: KPP w Lęborku

Passatem kierował 46-letni mieszkaniec Lęborka, który podróżował z 48-letnią pasażerką. Kierowca z podejrzeniem urazu nogi, a pasażerka z podejrzeniem licznych złamań zostali przetransportowani do szpitala.

Autorka/Autor: mm/b

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP w Lęborku

Wypadek Policja województwo pomorskie
