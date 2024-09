Prowadził "kontrole prędkości" i wystawiał mandaty. Pieniądze trafiały na konto policjanta

"Wypożyczał" fotoradar i wystawiał sfałszowane mandaty

- Wiosną moja mama jechała od siebie z Wielkopolski do mnie do Słupska, przejeżdżając przez Objezierze w powiecie bytowskim, tutaj na Pomorzu. Początkowo nic nie powiedziała, ale później dowiedziałem się, że jakiś czas później, mniej więcej w połowie kwietnia dostała mandat na kwotę 200 złotych za przekroczenie prędkości, ze zdjęciem z fotoradaru, które zostało zrobione w tej wsi - opisywał. - Mama zapłaciła mandat, przelewając pieniądze na wskazany numer konta i byłoby na tyle, ale niedługo później dostała telefon z gdańskiej policji z informacją, żeby stawiła się na przesłuchanie. Bardzo się denerwowała, ale pojechała i w czasie tego przesłuchania okazało się, że gdańska policja prowadzi postępowanie w sprawie funkcjonariusza z Bytowa, który miał sobie "wypożyczać" fotoradar z komendy, ustawiać go w miejscowości Objezierze, a następnie wysyłać "mandaty" do kierowców z innych regionów Polski na kwoty 100 lub 200 złotych, które trafiały na jego prywatne konto - powiedział. Pan Grzegorz przyznał, że osobiście nie jest stroną w sprawie, a jego mama nie chce rozmawiać z dziennikarzami. Podkreślił jednak, że sprawa wydała mu się na tyle interesująca, że postanowił ją do nas zgłosić. - Ja sam, gdybym dostał mandat z innego województwa na kwotę 100 lub 200 złotych, to pewnie bym nie dociekał, zwłaszcza ze zdjęciem z fotoradaru, bo tak naprawdę jedyna różnica między tym, co dostała mama, a prawdziwym mandatem była taka, że nie przyszedł listem priorytetowym lub za potwierdzeniem odbioru, tylko zwykłym, ale większość ludzi naprawdę nie zwróci na to uwagi i będzie wolało zapłacić, zwłaszcza niedużą kwotę - tłumaczył.